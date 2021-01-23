День святителя Григорія: що не можна робити в свято

У суботу, 23 січня, православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Ніського – одного з Отців і Вчителів Церкви.

У народі свято відоме як Григорій (Гриць) Літозазивач, або Григоріїв день. Вважалося, що за прикметами цього дня можна визначити, яким буде літо. Про головні традиції, історію і заборони Дня Григорія читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Григорій Ніський

Святитель Григорій, єпископ міста Ніси, жив у 335-394 роках у Каппадокії (нині – територія Туреччини). Він увійшов в історію як богослов і філософ, один з Отців і Вчителів Церкви.

Так, святитель Григорій входить до числа трьох великих "каппадокійців" – разом зі своїм старшим братом Василем Великим і близьким другом Григорієм Богословом. 372 року Василій Великий висвятив його в єпископи міста Ніси.

Своїми працями святитель Григорій вніс істотний вклад у вчення про Трійцю і Нікейський символ віри, згідно з яким Бог Син єдиносущний Богу Отцю.

Григорій Ніський дожив до глибокої старості та помер після Другого Вселенського собору, що засудив аріанську єресь.

Святитель Григорій Ніський жив у 335-394 роках в Каппадокії azbyka.ru

Григорій Літозазивач: традиції

У Григоріїв день наші пращури починали підготовку до весняних робіт, перебирали зерно на посів, перевіряли інвентар.

Існував звичай 24 січня звертатися до скиртового духу, який, згідно з повір'ям, жив у копицях сіна. Люди намагалися задобрити його, щоб він не підпустив гризунів до припасів: вирушали в поле, вклонялися біля скирд, дякували за роботу та в якості частування залишали коровай.

Господині на Григорія намагалися подавати до столу м'ясні страви – це вважалося доброю прикметою, що обіцяла міцне здоров'я на цілий рік.

В Григоріїв день люди починали підготовку до весняних робіт Pixabay

Прикмети 23 січня

На скирди опустився іній – літо буде прохолодним і дощовим.

Ясна погода – літо буде сухим і спекотним.

Багато снігу – до доброго врожаю хліба.

Вітер з півдня – до частих гроз у червні.

Сухий сніг – до сухого літа.

Небо синє, безхмарне – до ранньої весни.

Сни на 23 січня тлумачили по-особливому: якщо людині наснилася кузня або коваль – вона зірве здоров'я на роботі; Сонце, зірки, Місяць – проживе сто років; купатися – до негараздів у справах.

Добрий сон має збутися через два тижні, поганий – через рік.

Найправдивіші сни сняться тим, хто народився цього дня.

Людина, народжена 23 січня, має міцне здоров'я і сильний характер.

Що не можна робити в день святителя Григорія

Виносити сміття та золу з дому, щоб не викинути з ними своє щастя.

Лаятися з оточуючими, злитися, злословити.

Хвалитися грошима – щоб без них не залишитися.

Скаржитися на здоров'я – інакше можна накликати справжні хвороби.

Мити посуд у гостях. Вважається, що той, хто це робить, зашкодить своїй долі та господарям – між ними будуть сварки.

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