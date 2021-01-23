День святителя Григорія: що не можна робити в свято
У суботу, 23 січня, православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Ніського – одного з Отців і Вчителів Церкви.
У народі свято відоме як Григорій (Гриць) Літозазивач, або Григоріїв день. Вважалося, що за прикметами цього дня можна визначити, яким буде літо. Про головні традиції, історію і заборони Дня Григорія читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Хто такий Григорій Ніський
Святитель Григорій, єпископ міста Ніси, жив у 335-394 роках у Каппадокії (нині – територія Туреччини). Він увійшов в історію як богослов і філософ, один з Отців і Вчителів Церкви.
Так, святитель Григорій входить до числа трьох великих "каппадокійців" – разом зі своїм старшим братом Василем Великим і близьким другом Григорієм Богословом. 372 року Василій Великий висвятив його в єпископи міста Ніси.
Своїми працями святитель Григорій вніс істотний вклад у вчення про Трійцю і Нікейський символ віри, згідно з яким Бог Син єдиносущний Богу Отцю.
Григорій Ніський дожив до глибокої старості та помер після Другого Вселенського собору, що засудив аріанську єресь.
Григорій Літозазивач: традиції
У Григоріїв день наші пращури починали підготовку до весняних робіт, перебирали зерно на посів, перевіряли інвентар.
Існував звичай 24 січня звертатися до скиртового духу, який, згідно з повір'ям, жив у копицях сіна. Люди намагалися задобрити його, щоб він не підпустив гризунів до припасів: вирушали в поле, вклонялися біля скирд, дякували за роботу та в якості частування залишали коровай.
Господині на Григорія намагалися подавати до столу м'ясні страви – це вважалося доброю прикметою, що обіцяла міцне здоров'я на цілий рік.
Прикмети 23 січня
На скирди опустився іній – літо буде прохолодним і дощовим.
Ясна погода – літо буде сухим і спекотним.
Багато снігу – до доброго врожаю хліба.
Вітер з півдня – до частих гроз у червні.
Сухий сніг – до сухого літа.
Небо синє, безхмарне – до ранньої весни.
Сни на 23 січня тлумачили по-особливому: якщо людині наснилася кузня або коваль – вона зірве здоров'я на роботі; Сонце, зірки, Місяць – проживе сто років; купатися – до негараздів у справах.
Добрий сон має збутися через два тижні, поганий – через рік.
Найправдивіші сни сняться тим, хто народився цього дня.
Людина, народжена 23 січня, має міцне здоров'я і сильний характер.
Що не можна робити в день святителя Григорія
Виносити сміття та золу з дому, щоб не викинути з ними своє щастя.
Лаятися з оточуючими, злитися, злословити.
Хвалитися грошима – щоб без них не залишитися.
Скаржитися на здоров'я – інакше можна накликати справжні хвороби.
Мити посуд у гостях. Вважається, що той, хто це робить, зашкодить своїй долі та господарям – між ними будуть сварки.
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