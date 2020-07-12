День святих апостолів Петра і Павла 2020: що обов'язково потрібно зробити

У неділю, 12 липня, православні віряни відзначають День святих апостолів Петра і Павла. Цього дня вшановують пам'ять найближчих учнів і послідовників Ісуса Христа.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що потрібно зробити, згідно з традиціями свята.

Сучасні традиції на Петра і Павла

У церкві в День пам'яті Петра і Павла служиться Божественна літургія на честь первоверховних апостолів, тому віряни цього дня мають відвідати храм.

Також свято варто присвятити думкам про духовне життя, про смирення і мучеництво, згадати подвиг апостолів.

Багато хто із служителів церкви закликає в День Петра і Павла ділитися своєю вірою з іншими: у цей день християнське слово легше знайде дорогу до серця невіруючого.

У День пам'яті Петра і Павла в храмах служиться Божественна літургія Фото: inforesist.org

Народні традиції в День Петра і Павла

У День Петра і Павла у православних закінчується Петрів піст, тому в свято здавна влаштовували частування, накриваючи багаті столи і запрошуючи до них нужденних.

На Петра прийнято було обов'язково пекти сирні мандрики – пончики з борошна і сиру. За переказами, вони були головною їжею апостолів Петра і Павла під час їхніх мандрів світом.

Хрещені дарували своїм хрещеникам пшеничні пироги.

Існувала традиція на Петрів день тещі приносити зятю сир, а зятю – пригощати тещу ласощами.

Вважалося, що на Петра і Павла треба покататися на гойдалках. Якщо заплачеш при цьому – життя скоротиш, а якщо засмієшся – обов'язково будеш щасливим.

Вважалося, що на Петра сонце "грає" в небі.

Рибалки молилися святому Петру, який вважався покровителем рибного промислу, про удачу, просили дати знак, чи буде шторм, чи варто закидати сіті.

На Петра й Павла намагалися вмитися водою з трьох джерел, щоб отримати захист Петра на весь рік.

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