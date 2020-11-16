День студента 2020 в Україні: дата, історія та традиції свята
У вівторок, 17 листопада, в Україні та світі відзначається Міжнародний день студента.
Це свято об'єднує молодь усієї Землі; у багатьох країнах цей день у студентів є вихідним. OBOZREVATEL розповідає історію Дня студента та як воно відзначається.
Історія свята
28 жовтня 1939 року в окупованій нацистами Празі війська Гітлера розігнали демонстрацію на честь річниці утворення Чехословацької держави, в якій брали участь студенти та їхні викладачі. Під час розгону був важко поранений студент-медик Ян Оплетал – 11 листопада він помер. Похорони Яна перетворилися на акцію протесту проти окупації, у якій взяли участь тисячі людей.
Унаслідок нацисти заарештували десятки демонстрантів, а 17 листопада рано вранці оточили студентські гуртожитки. Понад 1,2 тисячі студентів були арештовані й вислані в концтабір Заксенхаузен. Дев'ятьох лідерів студентських організацій стратили у в'язниці.
Через два роки, у 1941-му, в Лондоні відбулася Міжнародна зустріч студентів проти нацизму, під час якої чехословацький комуніст Отто Шлінген висунув пропозицію щорічно 17 листопада відзначати День студента на честь загиблих.
Традиції в День студента
Зараз День Студента відзначається як життєствердне свято молодості. Цього дня у всьому світі проходять масові святкування: концерти, вечірки, дискотеки в університетах і в гуртожитках, а також різні офіційні заходи у вишах.
Також у День студента прийнято організовувати різноманітні конференції та семінари на тему розвитку студентського самоврядування. Однак в умовах локдауну, який введено в багатьох країнах світу через пандемію коронавірусу, святкування 2020 року буде значно обмежено.
В Україні День студента відзначається двічі на рік: крім листопадової дати, свято також проводиться в Тетянин день 25 січня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії студенту для дистанційного навчання доводиться лізти на дерево, щоб зловити інтернет і вийти в Zoom. Через це хлопець записав звернення до губернатора області.