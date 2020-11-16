День студента 2020 в Україні: дата, історія та традиції свята

У вівторок, 17 листопада, в Україні та світі відзначається Міжнародний день студента.

Це свято об'єднує молодь усієї Землі; у багатьох країнах цей день у студентів є вихідним. OBOZREVATEL розповідає історію Дня студента та як воно відзначається.

Історія свята

28 жовтня 1939 року в окупованій нацистами Празі війська Гітлера розігнали демонстрацію на честь річниці утворення Чехословацької держави, в якій брали участь студенти та їхні викладачі. Під час розгону був важко поранений студент-медик Ян Оплетал – 11 листопада він помер. Похорони Яна перетворилися на акцію протесту проти окупації, у якій взяли участь тисячі людей.

Унаслідок нацисти заарештували десятки демонстрантів, а 17 листопада рано вранці оточили студентські гуртожитки. Понад 1,2 тисячі студентів були арештовані й вислані в концтабір Заксенхаузен. Дев'ятьох лідерів студентських організацій стратили у в'язниці.

Через два роки, у 1941-му, в Лондоні відбулася Міжнародна зустріч студентів проти нацизму, під час якої чехословацький комуніст Отто Шлінген висунув пропозицію щорічно 17 листопада відзначати День студента на честь загиблих.

День Студента сьогодні відзначається як життєствердне свято молодості Unsplash

Традиції в День студента

Зараз День Студента відзначається як життєствердне свято молодості. Цього дня у всьому світі проходять масові святкування: концерти, вечірки, дискотеки в університетах і в гуртожитках, а також різні офіційні заходи у вишах.

Також у День студента прийнято організовувати різноманітні конференції та семінари на тему розвитку студентського самоврядування. Однак в умовах локдауну, який введено в багатьох країнах світу через пандемію коронавірусу, святкування 2020 року буде значно обмежено.

В Україні День студента відзначається двічі на рік: крім листопадової дати, свято також проводиться в Тетянин день 25 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії студенту для дистанційного навчання доводиться лізти на дерево, щоб зловити інтернет і вийти в Zoom. Через це хлопець записав звернення до губернатора області.