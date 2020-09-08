День солідарності журналістів: найкращі привітання, смс та листівки

Міжнародний день солідарності журналістів було проголошено 1958 року. Фото: Pixabay

У вівторок, 8 вересня, відзначається Міжнародний день солідарності журналістів. Свято було проголошено 1958 рок за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів. Так, саме цього дня в 1943 році в Берліні був убитий фашистами чехословацький журналіст Юліус Фучик.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання зі святом: смс, вірші, листівки та відео.

З Днем солідарності журналістів: смс, вірші та проза

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Журналисты

Всего света,

Не сдавайтесь

Вы запретам!

Правду людям

Говорите,

И свободу

Поддержите!

***

Журналісти – особливий народ,

Весь час прагнуть пробитися вперед,

Аби першими все знати

І в журналі написати.

Я, вас, колеги, вітаю

Новин гарячих вам бажаю,

Бажаю цікавих тем,

У всіх справах удачі всім!

***

Поздравляю журналистов.

День сегодня важный.

Каждый представитель ваш,

Как боец отважный.

Солидарности желаю

Всей когорте вашей.

Вы четвертой оставайтесь

Властью верной нашей.

***

Журналистику называют одной из древнейших профессий. И это, конечно, правильно – человечество на каждом этапе своего развития отличалось неистребимым любопытством и желало узнавать последние новости, причем как можно быстрее. Поздравляем всех, кто трудится на ниве новостей и сенсаций! С праздником!

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У цей день ми бажаємо вам терплячого редактора, вдячного читача, відсутність конкурентів і радості й щастя! Зі святом!

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Поздравляю с Международным днем солидарности журналистов, желаю стабильного успеха и творческого вдохновения, креативности в мыслях и идеях, высоких профессиональных достижений, уважения коллег и любви близких людей.

Картинки і листівки до Дня солідарності журналістів

З Днем солідарності журналістів 2020: картинка

Привітання з Днем солідарності журналістів: листівка

Міжнародний день солідарності журналістів: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст заявив про "прослуховування" і звинуватив владу.

За матеріалами: amazingukraine.pro, smartphone.ua, pozdravok.ru.

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