День соборності України: історія, традиції і як відзначають свято

22 січня в Україні відзначається День соборності. Свято приурочене до Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році.

У 2020 році виповнюється 101 рік із дня, коли Україна об'єдналася після кількох століть існування окремо. Нехай того разу і не надовго.

День соборності: що це за свято

22 січня 1919 року на Софійській площі Києва зібралося масове віче, на якому було оприлюднено документ про об'єднання УНР і ЗУНР.

Це означало, що дві держави, які раніше перебували в складі Російської та Австро-Угорської імперій ставали єдиним цілим.

Об'єднання в Станіславі (сучасний Івано-Франківськ)

Однак реального об'єднання двох держав так і не сталося. Фактично, заодно діяли тільки армії, та й то в обмеженому обсязі.

Полковник Українських січових стрільців Євген Коновалець

Спочатку представники Галицької армії підписали мирний договір із Білим рухом, не запитавши думки керівництва УНР. А потім глава Директорії УНР Симон Петлюра почав переговори з Польщею, що Західна частина України назвала зрадою.

Проголошення Акту Злуки в Києві

У кінці 1919 року президент ЗУНР Євген Петрушевич деанонсував ці угоди. Однак в історію цей епізод увійшов як перший крок до об'єднання народу України.

Традиції святкування Дня Соборності

На державному рівні День Соборності почав відзначатися тільки в кінці 90-х, проте в історію України увійшов епізод, який трапився в 1990-му році.

День Соборності в 1990 році

День Соборності в 1990 році

День Соборності в 1990 році

21 січня українці стали в "живий ланцюг" від Києва до Львова, надавши додатковий імпульс патріотичному руху, який набирав обертів напередодні розвалу СРСР. У 2000-ті роки такі "живі ланцюги" стали традицією в різних куточках України.

День Соборності в наші дні

День Соборності в наші дні

Також читайте окремий матеріал із привітаннями на День Соборності України: листівки, вірші і проза.

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