День соборності України: історія, традиції і як відзначають свято

22 січня в Україні відзначається День соборності. Свято приурочене до Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році.
У 2020 році виповнюється 101 рік із дня, коли Україна об'єдналася після кількох століть існування окремо. Нехай того разу і не надовго.
День соборності: що це за свято
22 січня 1919 року на Софійській площі Києва зібралося масове віче, на якому було оприлюднено документ про об'єднання УНР і ЗУНР.
Це означало, що дві держави, які раніше перебували в складі Російської та Австро-Угорської імперій ставали єдиним цілим.
Об'єднання в Станіславі (сучасний Івано-Франківськ)
Однак реального об'єднання двох держав так і не сталося. Фактично, заодно діяли тільки армії, та й то в обмеженому обсязі.
Полковник Українських січових стрільців Євген Коновалець
Спочатку представники Галицької армії підписали мирний договір із Білим рухом, не запитавши думки керівництва УНР. А потім глава Директорії УНР Симон Петлюра почав переговори з Польщею, що Західна частина України назвала зрадою.
Проголошення Акту Злуки в Києві
У кінці 1919 року президент ЗУНР Євген Петрушевич деанонсував ці угоди. Однак в історію цей епізод увійшов як перший крок до об'єднання народу України.
Традиції святкування Дня Соборності
На державному рівні День Соборності почав відзначатися тільки в кінці 90-х, проте в історію України увійшов епізод, який трапився в 1990-му році.
День Соборності в 1990 році
День Соборності в 1990 році
День Соборності в 1990 році
21 січня українці стали в "живий ланцюг" від Києва до Львова, надавши додатковий імпульс патріотичному руху, який набирав обертів напередодні розвалу СРСР. У 2000-ті роки такі "живі ланцюги" стали традицією в різних куточках України.
День Соборності в наші дні
День Соборності в наші дні
Також читайте окремий матеріал із привітаннями на День Соборності України: листівки, вірші і проза.
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