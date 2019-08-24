День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом

24 серпня в Україні і на всьому пострадянському просторі відзначається професійне свято – День шахтаря.
Як відомо, це вкрай складна професія, а її представники постійно стикаються з труднощами і небезпекою. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з привітаннями в день шахтаря, щоб порадувати відважних людей з цією подією.
День шахтаря – привітання у віршах
Це свято — почесне і важливе:
З Днем шахтаря привітати пора
Всіх працівників шахти відважних,
Побажати вам любові і добра!
І здоров’я — адже головне це.
Щоб зберігав вас Господь від біди.
І з посмішкою зустрічайте світанки,
Нехай воздасться за ваші труди.
Нехай в родині буде лад і турбота,
Нехай віра не дасть відступити.
І нехай не заважає робота
Довго, весело, радісно жити!
***
Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб Вам в шахті лиш везло,
Щоб обходило Вас зло!
Щоб дружина Вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім’ю оберігала,
Їсти вчасно Вам давала!
День шахтаря – привітання в прозі
Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю всім працівникам цієї важкої праці відмінного здоров'я, терпіння, уважності, безпеки, надійності і впевненості. Будьте щасливі, прагнете до своїх мрій і досягайте бажаного. Добра вам та успіху!
***
Від щирого серця хочу привітати з Днем шахтаря. Бажаю, щоб на землі і під землею Бог оберігав від небезпек і негараздів, щоб праця шахтарська щиро цінувалася і була завжди в пошані, щоб вугіллячко видобуте приносило тепло в будинку людям і душевне щастя. Миру бажаю, благополуччя, удачі і бравих сил.
День шахтаря – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, також 24 серпня святкують день народження Шон Коннері, Блейк Лайвлі і Клаудія Шиффер.
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