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День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом

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24 серпня в Україні і на всьому пострадянському просторі відзначається професійне свято – День шахтаря.

Як відомо, це вкрай складна професія, а її представники постійно стикаються з труднощами і небезпекою. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з привітаннями в день шахтаря, щоб порадувати відважних людей з цією подією.

День шахтаря – привітання у віршах

День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом

Це свято — почесне і важливе:

З Днем шахтаря привітати пора

Всіх працівників шахти відважних,

Побажати вам любові і добра!

І здоров’я — адже головне це.

Щоб зберігав вас Господь від біди.

І з посмішкою зустрічайте світанки,

Нехай воздасться за ваші труди.

Нехай в родині буде лад і турбота,

Нехай віра не дасть відступити.

І нехай не заважає робота

Довго, весело, радісно жити!

***

Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лиш везло,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім’ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

День шахтаря – привітання в прозі

День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом

Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю всім працівникам цієї важкої праці відмінного здоров'я, терпіння, уважності, безпеки, надійності і впевненості. Будьте щасливі, прагнете до своїх мрій і досягайте бажаного. Добра вам та успіху!

***

Від щирого серця хочу привітати з Днем шахтаря. Бажаю, щоб на землі і під землею Бог оберігав від небезпек і негараздів, щоб праця шахтарська щиро цінувалася і була завжди в пошані, щоб вугіллячко видобуте приносило тепло в будинку людям і душевне щастя. Миру бажаю, благополуччя, удачі і бравих сил.

День шахтаря – листівки

День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом
День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом
День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом
День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом
День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом
День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом
День шахтаря: найяскравіші привітання та листівки зі святом

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 24 серпня святкують день народження Шон Коннері, Блейк Лайвлі і Клаудія Шиффер.

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Місце
Україна
Тег
свято
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