День Сергія Радонезького 2020: як відзначається і що не можна робити в свято

У четвер, 8 жовтня, православні віряни вшановують пам'ять преподобного Сергія Радонезького, який вважається найбільшим подвижником землі Руської і покровителем учнів.

Як відзначається свято, про що просять святого і що не можна робити в цей день, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Сергій Радонезький

Преподобний Сергій Радонезький – ієромонах Російської церкви, засновник Свято-Троїцької лаври та інших монастирів. З XV століття шанується в лику преподобних, вважається найбільшим подвижником землі Руської і покровителем учнів.

У житії святого зазначено, що з дитинства йому важко давалася грамота і його часто карали вчителі. Але якось Варфоломій (дане батьками ім'я святого) зустрів у полі старця. Вони поговорили, помолилися, з'їли просфору – і з тих пір Сергій став вчитися краще за багатьох однолітків.

Преподобний благословив військо Дмитра Донського на перемогу в Куликовській битві, "тихими і лагідними словами" він міг приборкувати серця навіть найжорсткіших воїнів і князів. Також Сергій Радонезький прославився даром чудотворення: на зцілення до нього приводили хворих зі всієї Русі.

Святий дожив до глибокої старості. Він помер 8 жовтня 1392 року передбачивши свій відхід в інший світ за півроку. Перед смертю він сказав ченцям: "Перш майте страх Божий, чистоту душевну і любов нелицемірну". Мощі Сергія зберігаються в Троїце-Сергієвій лаврі.

Традиції свята

У день пам'яті Сергія Радонезького віряни намагаються не пропустити службу в храмі й помолитися святому.

Святий Сергій міг знайти ключ до серця навіть найсуперечливішої людини, тому його просять про допомогу, коли необхідно напоумити володарів або захистити країну від ворогів. Також святий допомагає тим, хто відчуває труднощі в навчанні; є заступником вдів, дітей, власників імені Сергій і допомагає в найважчих ситуаціях.

У День пам'яті Сергія Радонезького наші предки обов'язково прибиралися вдома, милися і вдягали чистий одяг – розводити бруд у свято вважалося неповагою до святого.

Свято відомий у народі як Сергій Капусняк, або Сергій Курник : святий вважався покровителем домашньої птиці. Також цього дня традиційно всією сім'єю займалися засолкою капусти.

До столу подавали пироги та іншу випічку з капустою: вважалося, що це принесе мир, спокій і достаток у дім.

Що не можна робити в день Сергія Радонезького

Лаятися, злитися, лихословити, бажати іншим зла, ворожити, займатися магією і окультизмом – як і в усі інші дні.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Переїдати, зловживати алкоголем.

Піднімати із землі гроші та інші цінності. Згідно з повір'ям, це до нещасть і неприємностей.

Готувати страви з курки і яєць, бо святий Сергій вважається покровителем домашньої птиці. Краще подавати до столу ягоди, овочі, каші.

Прикмети на 8 жовтня

У ніч на 8 жовтня випадав сніг – зима настане в Михайлів день – 21 листопада.

Північний вітер – до холодної зими, південний – до теплої, західний – до сніжної.

Молитва святому Сергія Радонезькому

Цією молитвою можна попросити у святого допомоги в розвитку розуму в дітей, дарування здібностей до навчання.

О, священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Испроси нам от Великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен: веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делех благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: "Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира". Аминь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПЦУ пояснила походження популярного фразеологізму "вмивати руки".