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25 березня • оновлено в 04:04
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День СБУ: найоригінальніші привітання силовикам

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Щорічно 25 березня в Україні відзначається День СБУ – професійне свято всіх працівників Служби безпеки України.

Так, 25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Службу безпеки України". Саме цього дня, починаючи з 2001 року, відзначається День СБУ. Свято було засновано указом президента Леоніда Кучми, воно є офіційним, але не вихідним днем у календарі. До Дня СБУ OBOZREVATEL публікує найоригінальніші привітання силовикам.

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

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День СБУ: оригінальні привітання у віршах і прозі

Настрою стрімкого, молодечих сил,

Творчого натхнення, соколиних крил.

В кожнім починанні – бачення мети,

У добрі та праці кожен день рости!

Рівноваги духу в радості й журбі,

За народну справу звершень в боротьбі,

Щоби Україна волею цвіла

І про неї слава на весь світ ішла.

***

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

vesti.ua

Добре, коли є кому захистити. І дуже добре, коли захисник сильний. Бажаємо вам бути сильними... І щоб завжди було кому подякувати вам за вашу неспокійну роботу!

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

vesti.ua

***

Вони на варті нашого життя,

Від лиха нас завжди оберігають.

І з честю служать вони нам,

Хоча про це ми інколи й не знаєм.

В день СБУ ми хочем привітати,

Вас добрим й лагідним слівцем,

І Вам здоров’я побажати,

І залишатись твердим "олівцем"!

День СБУ: листівки з привітаннями

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

dli.donetsk.ua

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

vesti.ua

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

golos.com.ua

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

RB7.ru

День СБУ: оригінальні привітання

День СБУ: оригінальні привітання

vesti.ua

Раніше OBOZREVATEL публікував надихаючі історії до Дня людини з синдромом Дауна: це переверне ваш світ.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України свято
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