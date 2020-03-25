День СБУ: найоригінальніші привітання силовикам

Щорічно 25 березня в Україні відзначається День СБУ – професійне свято всіх працівників Служби безпеки України.
Так, 25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Службу безпеки України". Саме цього дня, починаючи з 2001 року, відзначається День СБУ. Свято було засновано указом президента Леоніда Кучми, воно є офіційним, але не вихідним днем у календарі. До Дня СБУ OBOZREVATEL публікує найоригінальніші привітання силовикам.
День СБУ: оригінальні привітання
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День СБУ: оригінальні привітання у віршах і прозі
Настрою стрімкого, молодечих сил,
Творчого натхнення, соколиних крил.
В кожнім починанні – бачення мети,
У добрі та праці кожен день рости!
Рівноваги духу в радості й журбі,
За народну справу звершень в боротьбі,
Щоби Україна волею цвіла
І про неї слава на весь світ ішла.
***
День СБУ: оригінальні привітання
vesti.ua
Добре, коли є кому захистити. І дуже добре, коли захисник сильний. Бажаємо вам бути сильними... І щоб завжди було кому подякувати вам за вашу неспокійну роботу!
День СБУ: оригінальні привітання
vesti.ua
***
Вони на варті нашого життя,
Від лиха нас завжди оберігають.
І з честю служать вони нам,
Хоча про це ми інколи й не знаєм.
В день СБУ ми хочем привітати,
Вас добрим й лагідним слівцем,
І Вам здоров’я побажати,
І залишатись твердим "олівцем"!
День СБУ: листівки з привітаннями
День СБУ: оригінальні привітання
dli.donetsk.ua
День СБУ: оригінальні привітання
vesti.ua
День СБУ: оригінальні привітання
golos.com.ua
День СБУ: оригінальні привітання
RB7.ru
День СБУ: оригінальні привітання
vesti.ua
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