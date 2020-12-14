День проpока Наума: традиції і забобони свята

У понеділок, 14 грудня, православні віряни шанують пам'ять пророка Наума. Цей святий вважається покровителем людей розумової праці, у народі день його пам'яті відомий як Наумів день, або Наум Грамотник.

Про те, як відзначається свято, які традиції та забобони існують цього дня, розповідає OBOZREVATEL.

Пророк Наум (івр. Неємія) був одним з 12 малих старозавітних пророків. Він жив у 7-6 століттях до нашої ери, за часів правління царя Єзекії; був родом з міста Елкош у Галілеї.

Його авторству належить Книга пророка Наума – сьома серед книг малих пророків. Її було написано в період 663-612 років до Різдва Христового, вона передбачала крах ассирійської Ніневії через хулу царя Сеннахіріма на Бога, беззаконня і руйнування Ізраїльського царства.

Подробиці життя пророка Наума маловідомі, але, згідно з церковним переказом, він помер на 45-му році й був похований на своїй батьківщині.

Святий Наум здавна вважався покровителем людей, які займаються розумовою працею. Цього дня дітей традиційно віддавали на вчення: 1 грудня (за старим стилем) було аналогом сучасного 1 вересня.

Віряни моляться святому Науму з проханнями про заступництво в розумовій праці.

За давніх часів у День Наума сім'я майбутнього учня вирушала до церкви, щоб отримати благословення. Потім до хати запрошували вчителя і передавали йому дитину-підлітка, при цьому останній мав тричі вклонитися до землі своєму наставнику.

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