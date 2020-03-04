День преподобного Льва: що не можна робити, небезпечні прикмети

Християнська церква 4 березня вшановує пам'ять преподобного Льва, єпископа Катанського. В Україні ж це свято отримало назву День преподобного Льва.

У народі з ним пов'язують багато різних повір'їв і прикмет. Детальніше про них розповість OBOZREVATEL.

Преподобний Лев, єпископ Катанський azbyka.ru

Так, за народним повір'ям, якщо хвора людина побачить в ніч напередодні Дня святого Лева зірку, що падає з неба, то казали, що вона цього року і помре. До хворого навіть приходили попрощатися його близькі та друзі, оскільки "це його зірка з неба впала і вона з собою душу забере!".

Однак при цьому багато народних оповідань спростовують цей забобон.

А на Поділля про зірку, що падає, розповідали легенду, згідно з якою нібито нечистий хоче, щоб і його зірки в небі горіли, а не лише Божі й ангельські. І коли ангели, оглядаючи небо, помітять запалену чортом зірку, вони скидають її на землю. Тому зірки, що падають в День святого Лева, не є поганим знаком.

Прикмети в День святого Лева пов'язані з зірками, що падають pixabay.com

Проте в народі побутує повір'я, що в це свято не можна дивитися на зірки, що падають, щоб з життя "не скотився" час, як зірка з неба.

Колись на Льва також існувала традиція пекти обрядове печиво "кокурки" – круглі колобки на вершковому маслі.

Також вважалося, що в День святого Лева потрібно взяти у коваля вогню з горна і віднести його в поле, щоб закріпити єднання грунту, сохи і борони.

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