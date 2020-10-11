День працівників СЕС України 2020: найкращі поздоровлення зі святом
День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби був заснований указом президента України Леоніда Кучми 2004 року і відзначається кожної другої неділі жовтня. 2020 року ця дата припадає на 11 жовтня.
До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки та відео.
День працівників СЕС: смс, вірші та проза
Сегодня мы поздравляем,
И искренне им добра желаем,
Работников санэпидемслужбы,
Пусть живут среди мира и дружбы
Не унывать, улыбаться, мечтать,
Перед невзгодами не отступать,
Верить, надеяться, близких любить,
Верность своим убеждениям хранить.
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Всім, хто в СЕС відмінно служить,
Поздоровлення мої.
Бажаю успіхів в роботі,
А в серці – палкої любові.
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В Украине СЭС сегодня отмечает
Праздник свой и только свой,
С ним тебя и поздравляю!
Пусть любовь, добро, покой
Рядом будут неотступно,
От любой беды хранят.
И растет доход ежеминутно,
И душа, и сердце не болят.
***
Санитары города, деревни –
Всюду вы блюдете чистоту,
И готов пусть каждый на коленях
Чистить, убирать всю ерунду,
Что противоречит вашим нормам.
Ведь страна здоровой должна быть!
Поздравок с подарком вам оформим,
И с великим удовольствием – дарить.
***
З професійним святом – Днем працівників державної санітарно-епідеміологічної служби! Прийміть найщиріші вітання! Нехай Вам завжди посміхається доля, життя дарує спокій і добробут, а робота приносить лише радість і задоволення. Успіхів, міцного здоров’я та благополуччя у Ваших родинах.
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Пусть солнце улыбнется вам и подарит тепло, пусть всякое вас зло обходит стороной. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо за ваш труд и внимательность. С Днем работников санитарно-эпидемиологической службы!
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Вітаю з Днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України. Бажаю тримати в чистоті і порядку свої думки і весь навколишній світ. Бажаю пильності і обачності, обережності і впевненості в своїх діях. Бажаю життя без вірусів і бактерій, в яскравих променях щастя і любові!
Картинки і листівки до Дня працівників СЕС України
День працівників СЕС України: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru.