День працівників радіо, телебачення і зв'язку України 2019: оригінальні привітання зі святом

В Україні День працівників радіо, телебачення та зв'язку святкується 16 листопада. Ця дата була запропонована уряду Національною телекомпанією України в 1994 році.

В даний час цей день відзначають не тільки співробітники радіостанцій, але також телевізійники і представники інтернет-ЗМІ. Святкують 16 листопада і фахівці зв'язку, які забезпечують роботу телефонних мереж та інтернет-зв'язку. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – привітання у віршах

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров'я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи щоб ми

І за всіх, і за кожного,

Й пишалися з того,

Що чуємо вас!

***

Ось і знов у вас сімейне свято.

Телевежа впевнено стоїть.

Ювілей ваш — це і забагато,

І мізерність у ріці століть.

Скільки років світяться екрани

Зранку і до вечора, вночі...

І робота ваша людяна в пошані

Відданих і вдячних глядачів.

Тож, зі святом, друзі!

Нових злетів!

Диктор ти чи відео-"знімач".

Всім – здоров'я!

Чесних конкурентів

І найкращих в світі передач!

***

Що на світі є нового

Знаєте ви перші,

Де здобуток є який,

Де шторми і смерчі,

Що нового у Верховній,

Де наш Президент,

В кого радість у родинні -

Вісті ваші теж.

Гострим щоб було перо,

Висока зарплата,

Щоб в професії везло,

Й радувало свято.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – привітання в прозі

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку України. Бажаю радісних новин, чудових ідей, бравої роботи, успішної діяльності, веселих сюжетів, корисної інформації, цікавих занять і великого щастя на життєвому шляху.

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Любі друзі! Сьогодні, в день працівників радіо, телебачення та зв'язку України, хочеться налаштуватися з Вами на одну радіохвилю, і в прямому ефірі, на всю країну привітати Вас зі святом. Побажати натхнення і любові, гарного настрою і позитиву, а також всього того, що Ви самі бажаєте слухачам і телеглядачам! Ви несете радість в кожному слові, даруєте запал і легкість кожною піснею, і просто тримаєте в курсі всіх подій. Спасибі, хлопці, за нелегку працю!

***

З професійним святом усіх, хто відноситься до сфери радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови між людьми приносять їм тільки позитивні емоції. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі кожен день.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – картинки і листівки

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – відео привітання

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