День працівників прокуратури України: привітання з професійним святом

День працівників прокуратури відзначається в Україні щорічно 1 грудня. Це свято було встановлене в 2000 році указом президента Леоніда Кучми.

Прокурори стежать за тим, щоб держава не порушувала права людини, перевіряють роботу державних служб і чиновників, а також слідкують, аби громадяни України не йшли проти закону. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, військові прокурори, Генеральна прокуратура України – всі вони відзначають свій професійний день 1 грудня, а OBOZREVATEL зібрав кращі листівки, відео та привітання з Днем працівників прокуратури України.

День прокуратури 2019

День працівників прокуратури – привітання у віршах

День прокуратури - свято борців

За справедливість, за чесність судів.

Ми в цей день вітаємо усіх Вас

І побажаємо успіхів і благ!

Щастя бажаємо, терпіння і сил

І підвищення щоб дав командир,

Щасливі будьте і будьте чесні,

Вітаємо вас ми від всієї душі!

***

У професію прийшли ви по покликанню,

І далеко не кожному дано:

У прокуратурі України з вами,

Так багато пов'язано надій у всіх давно!

Приходять люди зі своєю проблемою,

Не відштовхнути, а розібратися потрібно вам.

Винних покарати всіх строго,

Бути справедливими на зло ворогам!

В ім'я дотримання закону,

І відстояти, як слід, права,

Щоб пишалася вами знову Держава,

І вдячність громадян була.

***

Прокурорів привітати

Хочу я в великий день.

І бажаю, щоб для щастя

Стали ви, як та мішень.

Щоб тягар завжди роботи

В дім свій гарний не несли.

І в добробут України

Вклад великий ви внесли.

Хай у справі благородній

Вам, добродії, щастить.

Вмійте завжди цінувати

Кожну дня прекрасну мить.

День прокуратури 2019

День працівників прокуратури – привітання в прозі

Вітаю з Днем працівників прокуратури України. Бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні, а також незворушним і непохитним професіоналом будь-яких справ, що потрапили в твої руки. Успіхів у роботі і гарних результатів, благополуччя в житті!

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Неоціненним є Ваш внесок, працівника прокуратури України, у справу формування нашої країни, як правової держави та зміцнення законності. У Ваше свято, День прокуратури, прийміть вітання з побажаннями успіхів на нелегкій трудовому поприщі і благополуччя в родині!

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Доблесні правоохоронці! Від щирого серця вітаю вас з Днем працівника прокуратури! Закон - ваш помічник і наставник, за яким ви захищаєте державу від бандитизму, корупції і несправедливості. Нехай у ваших сім'ях панує благополуччя, щастя і любов, а рідні допомагають вам впоратися з втомою від роботи, даруючи тепло і посмішки.

День працівників прокуратури – листівки

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День прокуратури 2019

День працівників прокуратури – відеопривітання

Раніше OBOZREVATEL писав про День десантно-штурмових військ України і публікував топ-5 кращих відео про українських десантників.

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