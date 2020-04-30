День праці 2020: що Україна святкує 1 Травня

День праці в Україні традиційно відзначається 1 травня. У нашій країні він є офіційним державним святом і вихідним днем.

Детальніше про свято 1 Травня, його історію та традиції читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День праці в Україні святкується 1 травня pexels.com

День праці: історія свята

День праці стали святкувати в пам'ять про багатотисячні робочі протести в американському Чикаго, що почалися в 1886 році 1 травня. Тоді співробітники найбільших промислових центрів США вийшли на вулиці з вимогою ввести 8-годинний робочий день. Мітинги і страйки перетворилися на безлади та зіткнення з поліцією, жертвами стали і правоохоронці, і демонстранти.

Подібні страйки вже більш мирно пройшли і 1877 року, і на початку 1880-х. А в 1888 році з'їзд Американської федерації праці в Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

Демонстрація до 1 Травня в Парижі wikipedia.org

У 1889 році в Парижі на Другому конгресі II Інтернаціоналу було прийнято рішення про організацію в світі щорічних демонстрацій 1 травня в пам'ять про протести в Чикаго.

У 1890 році вперше в історії День міжнародної солідарності трудящих відсвяткували в Бельгії, Австро-Угорщині, Данії, Іспанії, Німеччині, Франції, Італії, Норвегії, США, Швеції та багатьох інших країнах.

1 Травня в Україні: що відзначається

В Україні 1 Травня відзначається як свято праці й весни. У 2017 році Верховна Рада проголосувала за зміни до статті 73 Кодексу законів про працю, чим перейменувала День міжнародної солідарності трудящих на День праці.

В Україні 1 Травня офіційно оголошено вихідним днем.

День праці в Україні: 1 травня – вихідний Pixabay

Відзначимо, вперше в Україні День праці відзначали у Львові в 1890 році. У східній частині країни це вперше сталося 1900 року. День праці також був державним святом і вихідним днем в Українській Народній Республіці.

День праці в світі

1 травня або в перший понеділок травня День праці відзначають 143 країни світу. При цьому 55 країн відзначають міжнародний День солідарності трудящих в інші дні року.

У США День праці відзначають в перший понеділок вересня, в Японії – 23 листопада. В Австралії відзначають Восьмигодинний день в різні дні залежно від штату.

У Франції відзначається День Жанни д'Арк, День королеви (Діви Марії) і День конвалій; в Англії, де перший день травня асоціюється з Травневим деревом, Робін Гудом і Зеленим Джеком, влаштовують костюмовані гуляння.

Демонстрація до Дня праці у Відні, 2013 рік Johannes Zinner

У Чехії, Словаччині, Швейцарії, Угорщині перед вікнами коханих висаджують травневі дерева. В Іспанії свято відоме як Зелений Сантьяго, свято квітів і закоханих.

У країнах Скандинавії Перше травня отримало назву День зозулі. У Вальпургієву ніч (ніч на свято) палять багаття і водять хороводи, щоб відлякати відьом і тролів.

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