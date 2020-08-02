День Повітряних сил Збройних сил України: історія і традиції свята

У неділю, 2 серпня, святкується День Повітряних сил Збройних сил України. Свято було встановлено 2007 року указом президента Віктора Ющенка "...ураховуючи значення Повітряних Сил Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".

До цього важливого для українських Збройних сил дня OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з історією та традиціями свята.

Історія свята

Разом з встановленням Дня Повітряних сил Збройних сил України в 2007 році було скасовано День Військ Протиповітряної оборони. Так, 2004 року в результаті об'єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил були утворені сучасні Повітряні сили України.

Історія світової авіації тісно пов'язана з Україною. Тут творили конструктор одного з перших літаків Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько.

Історія світової авіації тісно пов'язана з Україною Фото: Міноборони

Ігор Сікорський і Дмитро Григорович відомі всьому світу завдяки побудованим літальним апаратам. Льотчик Євграф Крутень заклав основи тактики винищувальної авіації, а в Одесі Артур Анатра створив один з перших в Російській імперії авіаційних заводів.

Після розпаду СРСР незалежна Україна успадкувала одне з найбільш потужних в Європі сучасних авіаційних угруповань, на базі якого 17 березня 1992 року було створено Повітряні сили України.

Склад Повітряних сил Збройних сил України

До складу Повітряних сил України входять:

бомбардувальна авіація,

винищувальна авіація,

штурмова авіація,

розвідувальна авіація,

транспортна авіація,

зенітні війська,

ракетні війська,

радіотехнічні війська.

Прапор Повітряних сил України Фото: Flagi.in.ua

Також ВПС включають військові частини і підрозділи спеціальних військ – розвідувальних, інженерних, радіаційних та інші. Загальна чисельність особового складу – близько 50 тисяч чоловік.

Фахівців для Повітряних сил України готують в Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Озброєння Повітряних сил України

На озброєнні Повітряних Сил – літаки МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, Ту-134, вертольоти Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 і "Бук" різних модифікацій.

Традиції святкування Дня Повітряних Сил ЗСУ

У День Повітряних Сил ЗСУ особовий склад цього виду Збройних сил традиційно отримує привітання від вищих посадових осіб держави, а також нагороджується відзнаками, грамотами та подяками. До свята приурочено урочисті заходи, покладання квітів, концерти тощо.

Раніше OBOZREVATEL публікував привітання з Днем Повітряних Сил Збройних сил України.