День подяки: що це за свято та чому його відзначають у США

У четвер, 26 листопада, в США відзначається День подяки (Thanksgiving Day). Це одне з улюблених національних свят американців, у яке прийнято дякувати Богові та близьким людям за все хороше.

Щороку воно припадає на різні дати, оскільки відзначається в четвертий четвер останнього місяця осені. З цього дня в Америці починається сезон свят, що включає в себе Різдво і завершується Новим роком. Детальніше про традиції Дня подяки читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія Дня подяки

День подяки пов'язаний з найважливішими подіями в історії США. Він з'явився завдяки першим переселенцям з Англії, які прибули до берегів Північної Америки в листопаді 1620 року і заснували Плімутську колонію на території сучасного штату Массачусетс.

Більше половини з близько сотні переселенців не змогли пережити першу зиму в нових краях – вони загинули від холоду, голоду і хвороб. Навесні місцеві індіанці допомогли англійцям в обробці кам'янистого грунту і вирощуванні культур. Несподівано багатий урожай став нагородою за працю.

"Перший День подяки. 1621 рік", художник Жан Леон Жером Ферріс Wikipedia

Перший губернатор поселенців Вільям Бредфорд запропонував ідею відзначити день подяки Богу. На свято восени 1621 року покликали вождя і ще 90 індіанців племені, яке допомогло колоністам вижити. Цей день став першим Днем подяки.

Після здобуття незалежності від Великобританії перший президент США Джордж Вашингтон (1789-1797) запропонував відзначати День подяки як національне свято щороку 26 листопада. А 1941 року Конгрес США ухвалив білль, яким постановив святкувати День подяки в четвертий четвер листопада.

У День подяки до столу прийнято подавати страви з гарбуза Pexels

Традиції свята

У День подяки американці, за старовинною традицією, збираються на сімейну вечерю в домі старшого покоління. Кожен член сім'ї вимовляє подячну промову за все хороше, що є в його житті.

До столу прийнято подавати ті самі страви, які були присутніми на першому Дні подяки 1621 року. Фарширована індичка з журавлинним сиропом і гарбузовий пиріг стали своєрідними символами свята.

Традиційно святкову вечерю декорують молодими гарбузами, яблуками, апельсинами, горіхами, качанами "індіанської" кукурудзи, каштанами, сухим листям, осінніми квітами і виноградом, що символізує щедрі дари природи.

Індичка вважається одним із символів Дня подяки Unsplash

У День подяки існує звичай проводити Церемонію вручення індички президенту США. Глава держави зачитує указ про помилування птаха, який після цього вирушає до зоопарку доживати свій вік, не ризикуючи бути з'їденим.

У Нью-Йорку проходить парад величезних надувних іграшок, який з 1927 року організовує компанія Macy's.

Наступний за Днем подяки день називається Чорною п'ятницею. З цієї дати починається різдвяний сезон розпродажів у магазинах та в інтернеті.

У Канаді День подяки відзначають у другий понеділок жовтня.

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