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День пива: що лікує напій і як приготувати з нього коктейль

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Поки одні думають, що живіт росте від пива, інші, а точніше 207 міст у 50 країнах світу, святкують день, присвячений цьому напою.

Так, неофіційний Міжнародний день пива відзначають у першу п'ятницю серпня.

У це незвичайний свято OBOZREVATEL підготував не менше незвичайну інформацію про напій, а також рецепти креативних коктейлів.

Цікаві факти про пиво

Головний міф про те, що живіт росте від пива, може розвінчати той факт, що калорійність у нього насправді нижча, ніж, наприклад, у кока-коли, фруктових напоїв або молока.

Креативні домогосподарки за допомогою пива надають блиск і сяйво меблям. Для цього достатньо однієї склянки пива і шматочка воску.

В штаті Айова існує навіть закон, який стосується цього напою. Так, чоловікам заборонено лягати в ліжко з жінкою, якщо до цього було випито більше трьох ковтків пива.

У любителів пива існують як свої переваги, так і фобії. Наприклад, ченосіллікафобія – це боязнь порожньої пивної склянки.

Пиво є настільки популярним напоєм, що існує навіть ціла наука, з його вивчення – зітологія.

А ще дослідженнями доведено, що пиво допомагає позбутися від каменів у нирках, зміцнити кістки і налагодити травлення. Але в усьому цьому варто пам'ятати, що вміння дотримуватися міри – це найкраща властивість.

Як приготувати пивний коктейль

Якщо намічається пивне свято в колі друзів, то чому б не відійти від стандартної подачі "водка пиво" і не приготувати щось новеньке. Рекомендуємо три варіанти коктейлів із пива на будь-який смак.

Монако

Світле пиво, лимонад і гранатовий сироп.

День пива: що лікує напій і як приготувати з нього коктейль

Бродвей

Журавлиний сироп і пиво подарують терпкий солодкуватий присмак улюбленого напою.

День пива: що лікує напій і як приготувати з нього коктейль

Ліки

Світле пиво з лимонним соком, імбирний лікер і тонкі смужки імбиру.

День пива: що лікує напій і як приготувати з нього коктейль

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