День підприємця України: як оригінально привітати

У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Свято встановлене Указом Президента Леоніда Кучми № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року.
Головна мета свята - відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання у віршах і прозі.
Поздоровлення у віршах
Доходів рівних і стабільних,
Боргів нечастих, необільних,
Клієнтів багато і приємних,
Законів ясних і зрозумілих,
Перевірок рідкісних і душевних,
А криз не щоденних!
Щастя, здоров'я і благополуччя Вам і Вашим родинам!
У День підприємця потрібно побажати
Вам більший прибуток частіше отримувати.
Думок геніальних, правильних ідей
І здоров'я, щастя, яскравих світлих днів.
Сила і терпіння, витримка нехай
Вам допоможуть у труднощах, відігнавши печаль.
Багато вам везіння, нехай не буде незгод,
Бізнес процвітає нехай зовсім без перешкод!
Поздоровлення в прозі
Хочу привітати всіх бізнесменів і підприємців з їхнім професійним святом і побажати їм завжди швидко знаходити рішення проблеми, не боятися ризикувати, приймати тільки обдумані рішення і обходити всіх конкурентів! Нехай ваша справа буде успішною, процвітаючою і корисною для нашої країни!
Вітаю з Днем підприємця! Бажаю кожному, хто знайде в собі жилку підприємництва - величезних успіхів в справах. Легкості, підйому на блискучі висоти. Широкого кругозору, потоку прибутку, незначних конкурентів і безперервного розвитку. Будьте впевнені в своїх силах, можливостях і приголомшливих перспективах!
Листівки
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