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День підприємця України: як оригінально привітати

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У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Свято встановлене Указом Президента Леоніда Кучми № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року.

Головна мета свята - відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання у віршах і прозі.

День підприємця України: як оригінально привітати
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Поздоровлення у віршах

Доходів рівних і стабільних,

Боргів нечастих, необільних,

Клієнтів багато і приємних,

Законів ясних і зрозумілих,

Перевірок рідкісних і душевних,

А криз не щоденних!

Щастя, здоров'я і благополуччя Вам і Вашим родинам!

День підприємця України: як оригінально привітати

У День підприємця потрібно побажати

Вам більший прибуток частіше отримувати.

Думок геніальних, правильних ідей

І здоров'я, щастя, яскравих світлих днів.

Сила і терпіння, витримка нехай

Вам допоможуть у труднощах, відігнавши печаль.

Багато вам везіння, нехай не буде незгод,

Бізнес процвітає нехай зовсім без перешкод!

День підприємця України: як оригінально привітати

Поздоровлення в прозі

Хочу привітати всіх бізнесменів і підприємців з їхнім професійним святом і побажати їм завжди швидко знаходити рішення проблеми, не боятися ризикувати, приймати тільки обдумані рішення і обходити всіх конкурентів! Нехай ваша справа буде успішною, процвітаючою і корисною для нашої країни!

День підприємця України: як оригінально привітати

Вітаю з Днем підприємця! Бажаю кожному, хто знайде в собі жилку підприємництва - величезних успіхів в справах. Легкості, підйому на блискучі висоти. Широкого кругозору, потоку прибутку, незначних конкурентів і безперервного розвитку. Будьте впевнені в своїх силах, можливостях і приголомшливих перспективах!

Листівки

День підприємця України: як оригінально привітати
День підприємця України: як оригінально привітати
День підприємця України: як оригінально привітати
День підприємця України: як оригінально привітати
День підприємця України: як оригінально привітати

Раніше OBOZREVATEL, також розповів, як можна привітати з 1 вересня, а також які існують поради для батьків, щоб відправити дитину до школи.

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Тема
свята
Місце
Україна
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