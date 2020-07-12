День Петра й Павла: яку молитву читати в свято

Православна церква 12 липня вшановує пам'ять первоверховних святих апостолів Петра і Павла – одних із найбільш шанованих і відомих учнів Ісуса Христа.

Цього дня закінчується багатоденний Петрів піст і після служби віряни можуть зібратися за святковим столом. До свята OBOZREVATEL публікує молитву, яку варто читати в День Петра і Павла.

Молитва в свято апостолів Петра і Павла

О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся. О сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.

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