День Петра і Павла 2020: історія, традиції, прикмети та заборони

Православні християни 12 липня відзначають День святих апостолів Петра і Павла – найближчих учнів і послідовників Ісуса Христа.

У народі свято відоме як Петрів день, який знаменує закінчення "купальських святкувань" і початок періоду літніх весіль. Детальніше про свято, його історію, традиції, прикмети і заборони розповідає OBOZREVATEL.

День Петра і Павла: історія свята

Апостол Петро був родом з Віфсаїди, першим ім'ям його було Симон. Він та його брат Андрій займалися риболовлею. Одного разу за цим заняттям їх зустрів Ісус і покликав за собою, щоб зробити "ловцями людей".

Петро був одним з найближчих учнів Ісуса і першим з апостолів, кому Син Божий з'явився після свого Воскресіння. До кінця свого життя він проповідував Євангеліє; як сказано в Діяннях апостолів, він міг за раз навернути до християнства до 5 тисяч людей, він зціляв від хвороб і воскрешав з мертвих.

Святі апостоли Петро і Павло Фото: azbyka.ru

Апостол Павло (перше ім'я Савл), до того як стати учнем Ісуса Христа, був гонителем християн. Якось дорогою до Дамаска до Павла звернувся сам Бог. Мандрівник побачив осліплююче яскраве світло і почув: "Савле, Савле, чому ти Мене гониш?". На питання "Хто ти?" Савл почув: "Я Ісус, що Його переслідуєш ти". Голос звелів осліплому Савлу йти до Дамаска, що той і зробив за допомогою своїх супутників. У Дамаску Савл через три дні хрестився, прозрівши під час занурення у воду. Так він став ревним учнем і проповідником Ісуса Христа.

Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть в один день близько 67 року в Римі. Петро на його власне прохання був розп'ятим вниз головою, оскільки він не вважав себе гідним померти так само, як Спаситель. Павло, як римський громадянин, був "усічений мечем", тобто обезголовлений. День смерті апостолів було встановлено днем їхньої пам'яті.

Церква встановила день мученицької смерті апостолів днем їхньої пам'яті Ілюстративне фото / Pixabay

Традиції в Петрів день

У народній традиції день Петра і Павла пов'язано з літнім святковим циклом, присвяченим розквіту природи, теплу, роботам на землі, збору першого врожаю, сінокосу, часу весіль.

До Петрова дня здавна намагалися навести порядок в оселі, прикрасити її зеленню, квітами і рушниками. Господині цього дня пекли особливі пончики – мандрики.

На службу до церкви віряни вирушали з букетами і вінками, в храмі ставили свічки і молилися біля ікони святих, а після богослужіння збиралися сім'єю за святковим столом. Також у День Петра і Павла влаштовували народні ігри, гуляння з танцями і піснями, ярмарки.

День Петра і Павла: прикмети на 12 липня

На Петра і Павла йде дощ – буде гнити картопля.

Петро-Павло духоти додав. У Петрівку сонечко грає.

Зозуля кує – до біди.

Ясно в Петрів день – рік буде добрим.

На Петра йде один дощ – урожай буде непоганий, два – хороший, а три – багатий.

Якщо на Петрів день – спека, то на Різдво – мороз.

Прикмети на Петра і Павла: по погоді судять про майбутній урожай Ілюстративне фото / Pixabay

Що не можна робити в Петрів день

У День Петра і Павла не рекомендується займатися важкою і брудною фізичною працею – краще присвятити час думкам про духовне життя.

Церква цього дня не вінчає молодих.

Не можна лаятися, сваритися, кричати, думати про погане або бажати поганого комусь.

Рекомендується відмовитися від вживання алкогольних напоїв.

За повір'ям, на Петра і Павла не можна купатися.

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