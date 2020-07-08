День Петра і Февронії: чотири сильні молитви

У середу, 8 липня, православні віряни відзначають День святих Петра і Февронії. Це свято було встановлено в пам'ять про святе подружжя, яке вважається покровителями сім'ї та вірності.

До свята OBOZREVATEL публікує чотири молитви Петру і Февронії: про збереження сім'ї, про кохання та заміжжя, про повернення коханої людини і про зачаття дитини.

Молитва Петру і Февронії про збереження сім'ї

"Святе подружжя праведне, Петро і Февронія благочестиві, благаючі за кожного стражденного та того, хто допомоги Господньої потребує! Відведіть від дому мого смуток, розбрат та чвари, збережіть шлюб мій, Господом благословенний, повсякчас і на віки віків. Як ви в світі та злагоді жили, так і я з чоловіком хочу жити, Отцю нашому служити, настанови Його виконувати, Царство Його пізнати. На милість вашу уповаю всім серцем та на молитви ваші про сім'ю мою Господу Всевишньому. Не покиньте нас, подружжя (імена), в печалі, не залишайте в радості. Благословіть на життя сімейне праведне та Господу Богу угодне. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь."

Молитви Петру і Февронії читають з проханнями про допомогу в справах любові і сім'ї ikonniy-dvor.com - Є в наявності

Молитва Петру і Февронії про кохання і заміжжя

"О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстателие и хранителие, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы! К вам прибегаем и вам с упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие и душам спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе Российстей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество ваше и вся грады Российския от всякаго зла; и вся правоверныя люди, к вам приходящия и святым мощем вашим поклоняющиеся, осените благодатным действом богоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам днесь возносимых, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное улучити и Царствие Небесное унаследовати: да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь."

Молитва про повернення коханої людини

"Звертаюся до великих чудотворців, угодників, святих Петра і Февронії! Схиляюся в покаянні перед Вами, вимолюю любов раба Божого (ім'я). Сподіваюся на милість і допомогу. О Великі Муромські Чудотворці, упросіть Господа Бога одарувати благословенням. Прошу допомогти серцю моєму заспокоїтися, послати мені любов раба Божого (ім'я). Вірую в правду і силу Вашу."

Молитва про зачаття дитини

"О угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имена), святыя молитвы ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние. Исходатайствуйте нам у Царя Небеснаго житие благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога во веки веков."

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