День Петра і Февронії 2020: що потрібно зробити в свято покровителів сім'ї та вірності

День Петра і Февронії – це православне свято, яке відзначається 8 липня та було встановлене церквою в пам'ять про святих благовірних князя Петра та його дружину княгиню Февронію Муромських.

Петро і Февронія вважаються зразком християнського шлюбу і покровителями домашнього вогнища, кохання та вірності. Їм моляться про благополучне сімейне життя, щастя в коханні, благословення на шлюб. Детальніше про традиції та історію свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята: кохання Петра і Февронії

Церква зарахувала Петра і Февронію до лику святих 1547 року, за часів, коли приклад подружжя допомагав людям різних верств повірити, що можна прожити щасливе сімейне життя в такому жорстокому світі.

Святі були родом з міста Мурома, разом вони були в горі і в радості. Княгиня Февронія доглядала за Петром і зцілила його від смертельної хвороби, невідлучно була з чоловіком після його вигнання з княжого престолу і під час голодних поневірянь, розділяючи з ним скромну трапезу і ні в чому йому не дорікаючи.

Мудра жінка ніколи не сперечалася з чоловіком, ласкаво підказуючи правильне рішення. Петро в свою чергу, не вважав непристойним слідувати порадам Февронії, визнаючи її мудрість.

Уже в похилому віці Петро і Февронія пішли в чоловічий і жіночий монастир, що стояли поряд. Померли вони в один і той же день влітку 1228 року і знову возз'єдналися в загальному кам'яному гробі.

Благовірні князь Петро і княгиня Февронія Муромські culture.ru

Традиції в День Петра і Февронії

Петро і Февронія вважаються покровителями сім'ї та вірності, їм моляться про благополучне сімейне життя, щастя в коханні, просять про благословення на шлюб. У Росії до Дня пам'яті святих приурочено свято "День сім'ї, любові та вірності".

Багато хто вірить, що якщо зв'язати себе узами шлюбу в День Петра і Февронії, то сімейне життя буде довгим і нерозлучним, як у святого подружжя з Мурома. Однак вінчання після розпису неможливе, бо 8 липня припадає на Петрів піст.

Святі Петро і Февронія – покровителі сім'ї і вірності kp.ru

Що не можна робити в свято

Не можна вінчатися в день пам'яті Петра і Февронії, однак можна обручатися.

Небажано працювати в саду і городі, можна робити лише дрібні справи в побуті.

Не можна шити, вишивати, в'язати, займатися рукоділлям.

Категорично не можна сваритися, лаятися і думати про погане.

Не можна їсти м'ясо, молоко, молочні продукти, яйця і страви з них, оскільки 8 липня триває Петрів піст.

У День Петра і Февронії багато хто намагається укласти шлюб Ілюстративне фото / Pixabay

День Петра і Февронії: прикмети на 8 липня

Щастя і благополуччя чекає на тих, хто в День Петра і Февронії помолиться перед іконою святих.

Хто проведе 8 липня з чоловіком, займаючись спільною справою, на того чекає достаток у сім'ї.

Яка погода на Петра і Февронію – така буде і в найближчі 40 днів.

Сватання в День Петра і Февронії – до міцного і щасливого шлюбу.

У свято дозволяється просити у святих Петра і Февронії здоров'я для своїх дітей.

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