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9 травня • оновлено в 11:38
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День перемоги над нацизмом у Другій світовій 2020: листівки, гіфки, привітання і смс

1.3т
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У суботу, 9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято, яке було встановлене в 2015 році в результаті ухвалення закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Так, із 2015 року Україна відмовилася від святкування радянського Дня Перемоги за форматом СРСР. Акцент у новому святі перенесений з історії військових дій на історії конкретних людей, а його зміст – не в урожистостях, а в повазі, в переосмисленні подій Другої світової війни. OBOZREVATEL пропонує читачеві листівки і привітання з пам'ятною датою 9 травня.

З 9 травня: листівки

З 9 травня: листівки

informator.ua

В Україні також відмовилися від радянських символів Дня Перемоги – георгіївської стрічки і стилізованих предметів військових форм того часу. Символом пам'яті відтепер є червоний мак. Також в Україні відмовилися від терміну "Велика вітчизняна війна".

З 9 травня: листівки, картинки, привітання

9 травня: листівки

9 травня: листівки

pplus.in.ua

З Днем Перемоги! Ми ніколи не повинні забувати про тих героїчних вчинках, які вчинили наші предки в ім'я свободи, честі і благополучного життя. У це свято хочеться в першу чергу побажати миру. Адже ніщо не коштує дорожче, ніж людські життя, сльози матерів, зламані долі величезної кількості людей. Нехай ніхто і ніколи не побачить війни.

З Днем перемоги: привітання

З Днем перемоги: привітання

bookclub.ua

З Днем перемоги! Бажаю, щоб над головою завжди було мирне небо, щоб цей світ кожен день дарував тільки щастя, радість, веселі усмішки і дзвінкий сміх дітей. Нехай відгомони війни залишаться лише в книгах і фільмах, нехай в серцях наших живе гордість за подвиги героїв країни.

Листівка на День перемоги

Листівка на День перемоги

pon.org.ua

З Днем Перемоги! Бажаю, щоб на нашій планеті був мир і спокій, а в наших серцях - надія і радість. Бажаю здоров'я, любові, щастя і яскравих фарб життя!

Як привітати на 9 травня

Як привітати на 9 травня

ggexp.ru

День перемоги: листівки

День перемоги: листівки

informator.ua

Картинки на 9 травня

Картинки на 9 травня

report.if.ua

З 9 травня: гіфки

День перемоги над нацизмом у Другій світовій 2020: листівки та привітання

Pinterest

День перемоги над нацизмом у Другій світовій 2020: листівки та привітання

glavred.info

День перемоги над нацизмом у Другій світовій 2020: листівки та привітання

glavred.info

За матеріалами pozdravok.ru, glavred.info.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

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Автор
Єва Романова
Теми
День пам'яті і примирення День Перемоги
Місце
Україна
Теги
свято травневі свята
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
наши предки - Красная Армия и трудовой народ воевали и ложили свои жизни именно за сохранение Советской СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ (!) Родины, где каждому гарантировались права Конституцией СССР: право на достойный и гарантированный труд, на бесплатную медицину, на бесплатное жильё, на социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Люди умирали за то, чтобы их дети, внуки и потомки жили при Социализме и Коммунизме, а НЕ при выродках как это сегодня. И вы, либерасты и прочая нечесть, захватившая власть и пребывающая в ней после 1991 года до наших дней НЕ имеете к ней никакого отношения. Для вас это день скорби с маками на могилах ваших предках полица
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Юг Руси
Юг Руси
Ну шо, каструльки, смотрели воздушный Парад в Москве? Впечатлило? ))))
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Lady свята

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