День пасічника-2019: про які властивості меду ви могли не знати

У понеділок, 19 серпня, окрім Яблучного Спасу, українці відзначають День бджоляра (День пасічника). Професійне свято було засноване відповідно до Указу президента України у 1997 році. До святкових дат у календарі воно увійшло за ініціативи Спілки пасічників України та українських аграріїв.

Традиційно цього дня проводять святкові ярмарки, де можна продегустувати різноманітні варіації медових ласощів. З нагоди "солодкого свята" OBOZREVATEL зібрав факти про дивовижні властивості меду.

День пасічника, як і Яблучний Спас, в Україні відзначають 19 серпня pixabay

Натуральний мед містить природний антибіотик, який вбиває бактерії і грибки, а також активно бореться з інфекціями. У меді містяться вітаміни групи C, D, B і каротин. Ще в ньому є такі корисні мікроелементи як залізо з фосфором, кальцій, калій і натрій.

Мед – засіб для зволоження шкіри

За допомогою меду можна приготувати зволожувальний лосьйон для тіла, рук і маску для обличчя.

Мед – антисептик

Мед рекомендують застосовувати у випадку порізів і опіків. Під час нанесення меду на відкриту рану, глюкоза, що міститься в ньому, вивільняє пероксид водню, який сприяє швидкому загоєнню.

Мед – натуральний енергетик

Про енергетичні батончики та напої можна забути, якщо вдома є баночка меду. Так, ранковий прийом води з медом наповнить організм енергією і силами на весь день.

Мед володіє цілющими властивостями та допомагає боротися з ожирінням pixabay

Мед – антидепресант

Мед має позитивний вплив на нервову систему. Так, елементарний чай із медом допоможе позбутися дратівливості та надмірного занепокоєння.

Мед – засіб для схуднення

Під час боротьби з ожирінням натуральний мед набагато ефективніший, ніж будь-який розрекламований препарат. Мед – природний замінник цукру, який допомагає покращити та прискорити обмін речовин. Але приймати його треба в міру.

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