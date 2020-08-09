День Пантелеймона Цілителя: як молитися, що можна і не можна робити 9 серпня

У неділю, 9 серпня, православна церква вшановує пам'ять великомученика Пантелеймона. Цей святий, який за життя був безмездним цілителем, вважається покровителем лікарів, хворих та військових.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції свята, його історію та прикмети, а також про те, яку молитву варто читати святому Пантелеймону і що не можна робити 9 серпня.

Історія свята: ким був святий Пантелеймон

Святий Пантелеймон народився в Нікомидії в родині багатого язичника, отримавши ім'я при народженні Пантолеон. Його мати була християнкою і виховала сина в своїй вірі. Подорослішавши, Пантелеймон вивчився на лікаря; як зазначено в житії святого, він увірував в Ісуса Христа після того, як одного разу молитвою Спасителю воскресив хлопчика, який помер від укусу змії.

Ставши безмездним лікарем, Пантелеймон позбавив багатьох інших лікарів доходів, і ненависники донесли на нього гонителю християн римському імператору Максиміану.

Коли імператор викликав святого, Пантелеймон запропонував влаштувати випробування: хто зцілить невиліковного хворого, віра того й має бути істинною. Язичницькі жерці не змогли нічого вдіяти, а Пантелеймон силою молитви зцілив розслабленого.

Святий Пантелеймон Цілитель Фото: icon-art.info

Мучеництво Пантелеймона

Після цього багато хто увірував в Ісуса Христа, а імператор, розлютившись, наказав катувати Пантелеймона, а потім кинути з каменем у море. Однак Пантелеймон після численних спроб його вбити залишався неушкодженим, а дикі звірі, яким його кинули на розтерзання, лизали йому ноги.

Після всіх катувань мученика засудили до відрізання голови. Він був прив'язаний до дерева, але став молитися і меч не приніс йому шкоди.

Згідно з житієм, під час молитви голос з небес покликав Пантелеймона до Царства Небесного і святий попросив воїнів виконати даний їм наказ. Коли йому відрубали голову, то замість крові з рани потекло молоко, а на олійному дереві тут же з'явилися плоди. Кинуте у вогонь тіло Пантелеймона не згоріло і було поховане християнами.

Святий Пантелеймон був безмездним лікарем Фото: Pinterest

Традиції свята

Пам'ять святого Пантелеймона церква здійснює 9 серпня. Цього дня варто згадати, що служити потрібно як Богу, так і людям: адже всі ми – духовно або фізично – хворі, а цілющим є всяке добре діло і слово.

З давніх-давен на Пантелеймона знахарі збирали цілющі трави і квіти: запаси таких трав вважалися наділеними особливою силою.

У День Пантелеймона святому ставлять свічку за поранених військових: вважається, що великомученик може зцілити навіть найважчих хворих.

У свято було прийнято зрізати першу капусту, з якої пекли пироги. Стравою пригощали дітей, хворих і жебраків.

У чому допомагає святий Пантелеймон?

Пантелеймон Цілитель – покровитель лікарів, хворих, військових. До нього звертаються з молитвами про зцілення як тілесних, так і духовних ран.

За прикметами в День Пантелеймона Цілителя судять про майбутню погоду Фото: Pixabay

Прикмети на 9 серпня

Трави, зібрані 9 серпня, мають цілющі властивості.

Мурахи закладають входи до мурашників – до дощу.

Дуб на жолуді багатий – до врожаю.

Серпнева ніч – довга, вода – холодна.

Серпень дві години забрав – від дня збавив, ночі додав.

Що не можна робити в День великомученика Пантелеймона?

Не можна відмовляти в допомозі тому, хто її потребує, адже сам святий Пантелеймон не залишав нікого в біді.

З давніх-давен на Пантелеймона категорично заборонялося важко працювати, особливо в полі. Інакше, за повір'ям, волею святого може згоріти поле або дім, а в того, хто порушив заборону, може вдарити блискавка.

Не можна в свято, як і в інші дні, лаятися, злитися, лихословити, думати про погане.

Молитва великомученику Пантелеймону Фото: Pinterest

Молитва за здоров'я і зцілення святого Пантелеймона

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

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