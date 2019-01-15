День пам'яті святого Серафима Саровського: що не можна робити в цей день

15 січня православні християни відзначають день пам'яті Серафима Саровського. Церква вважає цього Святого чудотворцем, якого обрав для своїх справ сам Господь

Якщо просити Святого Серафима Саровського про заступництво, він обов'язково допоможе і життя зміниться на краще. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про те, що не можна робити в цей день.

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Преподобний Серафим за святе життя удостоївся неодноразового відвідування Божої Матері і святих. Будучи монахом він мав схильність до усамітнення, тому намагався жити подалі від інших людей. Серафим жив в лісі в келії, шукав сам собі прожиток, дотримувався строгого посту і постійно молився, протягом багатьох років.

Олександрійське подвір'я

Пізніше Святий прийняв обітницю мовчання і намагався виконувати її майже 20 років. Серафим допомагає в полегшенні страждань і зцілення від важких захворювань. Є свідчення того що Святий ще за життя міг зцілювати навіть від смертельних хвороб, а використовував для цього молитву і воду, набрану з джерела. Лікування відбувається не тільки в фізичному плані, а й духовному.

свята сьогодні

Цього дня не забороняється працювати або займатися домашніми справами. Не варто сваритися, і бажати комусь зла. Також не слід нікого обманювати.

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