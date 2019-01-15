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День пам'яті святого Серафима Саровського: що не можна робити в цей день

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15 січня православні християни відзначають день пам'яті Серафима Саровського. Церква вважає цього Святого чудотворцем, якого обрав для своїх справ сам Господь

Якщо просити Святого Серафима Саровського про заступництво, він обов'язково допоможе і життя зміниться на краще. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про те, що не можна робити в цей день.

День пам'яті святого Серафима Саровського: що не можна робити в цей день

religiya.temaretik.com

Преподобний Серафим за святе життя удостоївся неодноразового відвідування Божої Матері і святих. Будучи монахом він мав схильність до усамітнення, тому намагався жити подалі від інших людей. Серафим жив в лісі в келії, шукав сам собі прожиток, дотримувався строгого посту і постійно молився, протягом багатьох років.

День пам'яті святого Серафима Саровського: що не можна робити в цей день

Олександрійське подвір'я

Пізніше Святий прийняв обітницю мовчання і намагався виконувати її майже 20 років. Серафим допомагає в полегшенні страждань і зцілення від важких захворювань. Є свідчення того що Святий ще за життя міг зцілювати навіть від смертельних хвороб, а використовував для цього молитву і воду, набрану з джерела. Лікування відбувається не тільки в фізичному плані, а й духовному.

День пам'яті святого Серафима Саровського: що не можна робити в цей день

свята сьогодні

Цього дня не забороняється працювати або займатися домашніми справами. Не варто сваритися, і бажати комусь зла. Також не слід нікого обманювати.

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