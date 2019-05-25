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День пам'яті святого мученика Олександра: що не можна робити і як привітати

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У неділю, 26 травня, православні по всьому світу вшановують пам'ять святого великомученика Олександра Римського.

OBOZREVATEL з'ясував, ким була ця людина, чому його поминають, що не можна робити в цей день і як привітати.

Хто такий святий мученик Олександр Римський

Мученик Олександр Римський

Мученик Олександр Римський

"Православна релігія"

Святий мученик Олександр служив воїном у Римі. Під час гоніння імператора Максиміана він відмовився принести жертву ідолу. Приблизно в 284-305 рр. його засудили до страшної кари за сповідування Христу. Імператор наказав повісити воїна на дереві і рвати тіло залізними гаками.

Мати Олександра – блаженна Пименія – бачила все, що з ним робили. Після жорстоких катувань його обезголовили, а тіло кинули в річку. Пізніше його виловили і поховали з честю. Частина мощей святого збереглася в Празі.

Святий мученик Олександр

Святий мученик Олександр

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Що не можна робити

У день пам'яті святого мученика Олександра не прописано певних заборон. Однак це серйозна церковна дата, тому варто дотримуватися усталених церковних правил. Зокрема, в такий день не можна: прати, прибирати, підмітати або шити, працювати в городі або полі, погано говорити про покійних, лаятися. Не рекомендується вживати спиртні напої.

Як привітати

26 травня відзначають день ангела Олександра. Так як з днем пам'яті мучеників вітати близьких не прийнято, можна порадувати іменинників.

Привітання у віршах

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я й пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

Вітаю Олесандра з іменинами!

Привітання в прозі

Вітаю з днем ангела, Олександре. Бажаю бути господарем долі, не втрачати віру. Нехай бажання збуваються, а радість буде присутньою скрізь. Зі святом і всього самого прекрасного!

Листівка з днем ангела Олександра

Листівка з днем ангела Олександра

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Листівка з днем ангела

Листівка з днем ангела

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Вітання Олександру - листівка

Вітання Олександру - листівка

fresh-cards

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня в Україні відзначають день Києва. У 2019 української столиці виповнюється 1537 років. Дізнайтеся за посиланням історію святкування і те, які події чекають городян.

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Місце
Україна
Теги
святорелігія
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