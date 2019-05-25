День пам'яті святого мученика Олександра: що не можна робити і як привітати

У неділю, 26 травня, православні по всьому світу вшановують пам'ять святого великомученика Олександра Римського.
OBOZREVATEL з'ясував, ким була ця людина, чому його поминають, що не можна робити в цей день і як привітати.
Хто такий святий мученик Олександр Римський
Мученик Олександр Римський
"Православна релігія"
Святий мученик Олександр служив воїном у Римі. Під час гоніння імператора Максиміана він відмовився принести жертву ідолу. Приблизно в 284-305 рр. його засудили до страшної кари за сповідування Христу. Імператор наказав повісити воїна на дереві і рвати тіло залізними гаками.
Мати Олександра – блаженна Пименія – бачила все, що з ним робили. Після жорстоких катувань його обезголовили, а тіло кинули в річку. Пізніше його виловили і поховали з честю. Частина мощей святого збереглася в Празі.
Святий мученик Олександр
Що не можна робити
У день пам'яті святого мученика Олександра не прописано певних заборон. Однак це серйозна церковна дата, тому варто дотримуватися усталених церковних правил. Зокрема, в такий день не можна: прати, прибирати, підмітати або шити, працювати в городі або полі, погано говорити про покійних, лаятися. Не рекомендується вживати спиртні напої.
Як привітати
26 травня відзначають день ангела Олександра. Так як з днем пам'яті мучеників вітати близьких не прийнято, можна порадувати іменинників.
Привітання у віршах
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я й пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
Вітаю Олесандра з іменинами!
Привітання в прозі
Вітаю з днем ангела, Олександре. Бажаю бути господарем долі, не втрачати віру. Нехай бажання збуваються, а радість буде присутньою скрізь. Зі святом і всього самого прекрасного!
Листівка з днем ангела Олександра
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Листівка з днем ангела
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Вітання Олександру - листівка
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня в Україні відзначають день Києва. У 2019 української столиці виповнюється 1537 років. Дізнайтеся за посиланням історію святкування і те, які події чекають городян.
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