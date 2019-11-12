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12 листопада • оновлено в 05:29
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День пам'яті мучеників Зиновія і Зиновії: що не можна робити

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У православній церкві 12 листопада вшановують пам'ять мученика єпископа Егейського Зиновія і мучениці Зиновії, яка припадала йому сестрою

Обидва мученика народилися в благочестивій родині приблизно в III столітті на території Каппадокії. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що не можна робити в цей день.

День пам'яті мучеників Зиновія і Зиновії: що не можна робити

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Вирішивши роздати свою спадщину бідним людям, вони присвятили себе Богу. В нагороду Зіновій отримав дар чудотворення і за допомогою молитви став зціляти хворих.

Народні прикмети на 12 листопада

  • Синиця пищить з ранку – до морозу; хвилюється, паморочиться і клює кору дерев – до негоди; прилітає до будинку і сідає на вікні – до швидкої зими.

  • Сніг порошить – за морозом поспішає.

День пам'яті мучеників Зиновія і Зиновії: що не можна робити

Азбука віри

Що можна, а чого не можна робити в цей день:

  • У цей день бажано планувати справи, а також будувати плани на майбутнє. Вирішіть питання, які у вас накопичилися за весь час.

  • 12 листопада можливі нові знайомства і зв'язки. Можливо, саме в цей день ви зустрінете ту людину, з якою проведете все своє життя.

  • В цей день вас будуть наповнювати емоції. Постарайтеся себе контролювати і не панікуйте по дрібницях.

  • 12 листопада бажано довіряти тільки своїй інтуїції. У такому випадку вас чекає успіх.

День пам'яті мучеників Зиновія і Зиновії: що не можна робити

politeka.net

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодень) випадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

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