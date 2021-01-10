День пам'яті 20 000 мучеників: історія, традиції та прикмети

У неділю, 10 січня, православна церква вшановує пам'ять 20 тисяч мучеників Нікомедійських, яких було спалено в християнському храмі 302 року.

Цей день у народі здавна був відомий як Різдвяний м'ясоїд, або Домочадців день. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції, історію та заборони свята.

У Різдво 302 року римський імператор Максиміан наказав християнам, присутнім у соборній церкві міста Нікомедії, поблизу Константинополя (зараз територія Туреччини), принести жертву язичницьким ідолам. Віряни відмовилися виконувати волю правителя, за що були спалені в храмі.

Коли люди Максиміана підпалювали церкву, єпископ Анфім Никомедійський хрестив і причащав людей. Святителю вдалося врятуватися, але він постраждав пізніше, коли імператор дізнався про місцезнаходження вцілілого. Максиміан відправив своїх воїнів на пошуки Анфіма, і він зустрівся їм на шляху, запросив до себе, пригостив обідом, після чого розповів, хто він.

Під час зустрічі зі святим воїни прийняли християнство і хрещення, але єпископ наполіг, щоб вони виконали наказ імператора. У тому ж, 302 році, Анфім прийняв мученицьку смерть: Максиміан наказав стратити мечем святителя.

10 січня тривають Святки. Назва дня – М'ясоїд – позначає тривалий час, коли церква дозволяє до вживання м'ясо після обмежень Різдвяного посту.

У цю дату в старовину відзначали Домочадців день. Наші предки у свято намагалися триматися сім'ями і всю роботу робити спільно.

У переддень свята існував звичай загадувати бажання. Для цього на Червоній гірці (місці гулянь) вбивали кілок у землю, а вранці родини приходили і зав'язували на ньому стрічки.

Завірюха і мороз – до холодного літа.

Сіль відсиріла – до негоди.

Немає вітру, іній на деревах – до вдалого і врожайного року.

Кішка спить цілий день, горобці цвірінькають під дахом – до потепління.

Сильний снігопад – до відлиги.

Бути на самоті: свято здавна відзначали сімейним застіллям.

Займатися тістом і випічкою жінкам – ця прикмета віщує сварку.

Відкривати вікна і виносити сміття, щоб щастя і благополуччя не залишили оселю.

Брати гроші в борг: інакше, згідно з повір'ям, людина надовго залишиться в боржниках.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли та як святкуються Святки, а також що не можна робити. Свято відзначали ще в шостому столітті: у документах тих часів церква наказувала всім вірянам шанувати його.