День Незалежності України 2020: 10 цікавих фактів про свято і як відзначається

Державне свято День Незалежності України відзначається щорічно 24 серпня. 2020 року дата припадає на понеділок, тому цей день буде офіційним вихідним.

До свята OBOZREVATEL пропонує дізнатися кілька цікавих фактів про День Незалежності, а також розповідає про головні традиції свята.

День Незалежності України: 10 цікавих фактів

Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – через рік після того як Верховна рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України та постанову "Про День проголошення незалежності України".

Через майже місяць, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Акт проголошення незалежності України, який було підтверджено на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Тому новою постановою від 20 лютого 1992 Верховна Рада України перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня.

На референдумі було одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України". У всіх 27 областях України виборці підтримали документ. Найменше за незалежність проголосували в Севастополі (57,07%) і Кримській автономії (54,19%), решта областей, включно зі східними, віддали понад 80% голосів на підтримку історичного Акту.

Акт проголошення незалежності було ухвалено через три дні після придушення путчу консервативних сил Радянського Союзу, які намагалися повернути СРСР без демократичних перетворень і "перебудови".

День Незалежності України відзначається з 1991 року Фото: Pinterest

Знакова сесія українського парламенту почалася о 10 годині ранку з хвилини мовчання в пам'ять про трьох росіян, які загинулили в ніч на 21 серпня під час мітингу жителів Москви проти путчу.

В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до зали синьо-жовтий прапор, а також підняти його над куполом парламенту.

За незалежність України проголосували навіть комуністи. А представник компартії Олександр Мороз у своїй доповіді запропонував реформувати армію та ввести власну валюту.

Позачергове засідання Ради 24 серпня 1991 року завершив гімн Українських Січових стрільців, який опозиціонери виконали прямо біля трибуни. А підспівували навіть мітингувальники.

24 серпня 1994 року на Хрещатику в Києві пройшов перший військовий парад на честь Дня проголошення Незалежності України.

Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук.

У День Незалежності по всій Україні проходять святкові заходи

Як відзначається День Незалежності України

У це важливе державне свято по всій Україні проходять святкові ходи, військові марші, паради, концерти, до знакових пам'яток покладають квіти. Відзначають День Незалежності і за кордоном – різноманітними акціями, мітингами, флешмобами, концертами та іншими заходами.

А 2020 року на День Незалежності очікується Хода ветеранів. Так, у липні 2020 року Офіс президента Володимира Зеленського повідомив, що Консультативна рада у справах ветеранів підтримала відповідну ініціативу низки ветеранських громадських організацій. Хода планується як неполітична й об'єднавча акція, покликана продемонструвати силу та єдність України.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в серпні 2020 року.

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