День Незалежності: найкращі привітання зі святом у віршах та прозі

У суботу, 24 серпня, українці відзначатимуть 28-му річницю Незалежності. Цього дня громадяни вітають одне одного щирими словами, побажаннями миру та процвітання для рідної землі.

OBOZREVATEL пропонує читачам добірку вітань у віршах та прозі, які допоможуть розділити радість свята із ріднею, друзями та знайомими.

День Незалежності 2019

Привітання з Днем Незалежності України у віршах

З національним святом українського народу –

Днем Незалежності – ми щиро Вас вітаємо!

Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято Вам наснаги додає,

В майбутнє легку стежку доля прокладе.

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З Днем Незалежності, Україно!

Борися до кінця!

За мирне, світле, небо,

Та вільне майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

Свято Незалежності в Україні

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На гарний день в Україні чекаємо,

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

Зі святом Незалежності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

24 серпня, українці відзначать 28-му річницю Незалежності online.ua

Привітання з Днем Незалежності в прозі

Щиро вітаю Вас із визначним святом – Днем Незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу.

Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

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Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята – Дня Незалежності України.

Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної процвітаючої України.

propozitsiya.com

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Шановні друзі! Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України!

Наша країна, наш народ святкує вже вкотре річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія українців – бути господарями на своїй прекрасній і чарівній землі. Майже тисячу років, з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї, не зазнаючи поневірянь та утисків. Та історичні умови складалися так, що на українській землі панували більш згуртовані центральною владою народи-сусіди. Та попри все українці боролися за свою свободу.

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З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Офіс президента України Володимира Зеленського розкрив святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності, що розпочнеться з хвилини мовчання

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