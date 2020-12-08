День непорочного зачаття Діви Марії в католиків 2020: у чому суть та як відзначається

У вівторок, 8 грудня, католики всього світу відзначають День непорочного зачаття Діви Марії. Це одне з найважливіших свят, присвячених Божій Матері.

Так, цього дня 1954 року папа римський Пій IX затвердив догмат про непорочне зачаття Богородиці, згідно з яким Діва Марія була єдиною з людей звільнена від первородного гріха і з моменту свого зачаття не могла вчиняти будь-які гріхи.

Водночас догмат не стверджує, що Божа Матір була зачата непорочним чином, але акцентує увагу на знятті з Неї Божественною волею здатності грішити.

Православна церква також вчить, що Богородиця не вчинила жодного гріха за своє життя, проте причиною цього вважає Її моральну чистоту, силу волі та розум.

В ієрархії католицької церкви День непорочного зачаття Діви Марії має вищий статус торжества. Цього дня в костелах Європи проходять святкові богослужіння.

Також 8 грудня розпочинається продаж традиційних червоно-зелених кольорів – "різдвяних свічок", купувати які до свята є популярним звичаєм. Виручку від продажу відправляють на благодійність.

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