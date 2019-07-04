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День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

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У четвер, 4 липня, відзначається День Національної поліції України, який був заснований у 2018 році.

Указ про призначення професійного свята був тоді підписаний Петром Порошенком, і тепер щорічно буде потрапляти саме на цю дату. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з привітаннями для людей, в чиї обов'язки входить захищати порядок і спокій громадян.

День Нацполіціі – привітання у віршах

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

Ти грізний, мов лев, і стрімкий, наче птах,

Ти йдеш за злочинцем впритул по п’ятах,

Від тебе нізащо йому не втекти,

Бо кращий із кращих, коханий мій, ти!

Дарую тобі свою шану й кохання,

І шлю з Днем поліції щирі вітання!

***

Ваша служба дуже небезпечна,

Та й дуже, мабуть, важка.

Так давайте в поліції свято

Вип’ємо горілки за це до дна!

По кутах хай трясуться бандити,

І маніяки нехай плачуть в кулак.

Ви – відвага, хоробрість і сила,

І нехай завжди буде так!

***

Сьогодні в День поліції

Пити треба до кондиції,

Щоб жартувати й танцювати,

Дівчат міцно обіймати,

До дому щоб дошкандибати,

А там вже чекає на тебе ліжко!

***

Я вам бажаю в день поліції

Забути проблеми, відкласти справи

І скасувати всі репетиції,

Адже свято відзначати час настав!

Знімаємо форму і кашкети,

Рвемо ґудзики на сорочках.

Сьогодні день по праву наш,

Беремо його на абордаж!

День Нацполіціі-2019 – привітання в прозі

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

Вітаю з Днем Національної поліції. Хочу побажати сміливо нести службу, чесно виконувати борг, ніколи не знати поразок, вміти уникати неприємних ситуацій, постійно тримати на контролі, що і як слід робити, так чи інакше добиватися успіхів у діяльності і благополуччя в житті.

***

Вітаю з Днем Нацполіціі. Бажаю зберегти здоров'я міцним і сталевим, залишатися мужнім і відважним. Удачі у всіх справах, щастя і любові, успіху, благополуччя, поваги та сонячної погоди.

***

У День Національної поліції хочу побажати, щоб справедливість завжди тріумфувала, щоб негідники отримали по заслугах. Ну а захиснику хочу побажати нести ту саму справедливість, бути непохитним і мужнім. Здоров'я і щастя!

День поліції-2019 – листівки

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі на 4 липня був призначений день відкритих дверей в ситуаційних і Кінологічному центрах, а також Полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіціі в Дніпропетровській області.

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Теги
поліціяНаціональна поліція Українисвято
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Пигин Макс
Пигин Макс
Одиннадцатая открытка особенно порадовала.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
У вас есть полиция???Неужели???А чем она занимается????
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сидоров Андрей, Детей избивает и каждый день устраивает ДТП со смертельным...
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