День Національної поліції-2019: найкращі привітання зі святом

У четвер, 4 липня, відзначається День Національної поліції України, який був заснований у 2018 році.
Указ про призначення професійного свята був тоді підписаний Петром Порошенком, і тепер щорічно буде потрапляти саме на цю дату. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з привітаннями для людей, в чиї обов'язки входить захищати порядок і спокій громадян.
День Нацполіціі – привітання у віршах
Ти грізний, мов лев, і стрімкий, наче птах,
Ти йдеш за злочинцем впритул по п’ятах,
Від тебе нізащо йому не втекти,
Бо кращий із кращих, коханий мій, ти!
Дарую тобі свою шану й кохання,
І шлю з Днем поліції щирі вітання!
***
Ваша служба дуже небезпечна,
Та й дуже, мабуть, важка.
Так давайте в поліції свято
Вип’ємо горілки за це до дна!
По кутах хай трясуться бандити,
І маніяки нехай плачуть в кулак.
Ви – відвага, хоробрість і сила,
І нехай завжди буде так!
***
Сьогодні в День поліції
Пити треба до кондиції,
Щоб жартувати й танцювати,
Дівчат міцно обіймати,
До дому щоб дошкандибати,
А там вже чекає на тебе ліжко!
***
Я вам бажаю в день поліції
Забути проблеми, відкласти справи
І скасувати всі репетиції,
Адже свято відзначати час настав!
Знімаємо форму і кашкети,
Рвемо ґудзики на сорочках.
Сьогодні день по праву наш,
Беремо його на абордаж!
День Нацполіціі-2019 – привітання в прозі
Вітаю з Днем Національної поліції. Хочу побажати сміливо нести службу, чесно виконувати борг, ніколи не знати поразок, вміти уникати неприємних ситуацій, постійно тримати на контролі, що і як слід робити, так чи інакше добиватися успіхів у діяльності і благополуччя в житті.
***
Вітаю з Днем Нацполіціі. Бажаю зберегти здоров'я міцним і сталевим, залишатися мужнім і відважним. Удачі у всіх справах, щастя і любові, успіху, благополуччя, поваги та сонячної погоди.
***
У День Національної поліції хочу побажати, щоб справедливість завжди тріумфувала, щоб негідники отримали по заслугах. Ну а захиснику хочу побажати нести ту саму справедливість, бути непохитним і мужнім. Здоров'я і щастя!
День поліції-2019 – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі на 4 липня був призначений день відкритих дверей в ситуаційних і Кінологічному центрах, а також Полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіціі в Дніпропетровській області.
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