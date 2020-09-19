День народження смайлика: історія популярності та цікаві факти

19 вересня вважається днем народження смайлика. Так, саме цього дня 1982 року для позначення усмішки стали використовувати послідовність символів :-).

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як з'явився смайлик, як став популярним, а також публікує цікаві факти про нього.

Історія появи смайлика

19 вересня 1982 року професор Скотт Фалман з Університету Карнегі-Меллона в місті Пітсбург, штат Пенсільванія, запропонував використовувати послідовність символів :-) на позначення смайлика.

Так з'явився смайлик, або, як його ще називають, емотікон. А 1998 рокуСігетака Куріта з Японії, надихнувшись символами позначення погоди, вуличними знаками та ієрогліфами, створив зображення емодзі ( "е" – картинка, "модзі" – знак), що допомагають виражати емоції.

При цьому знамените жовте личко з'явилося ще наприкінці 50-х – початку 60-х років ХХ століття. Так, за однією з версій, автор смайлика – американський художник Харві Болл. Він намалював його 1963 року для страхової компанії, яка прагнула підняти мотивацію і моральний дух своїх співробітників.

Приблизно в той же період на радіостанції WMCA в Нью-Йорку проходив конкурс, переможці якого отримували жовту толстовку зі смайликом і написом "Хороші хлопці WMCA".

Крім того, стилізоване сумне обличчя використав в одному зі своїх фільмів шведський режисер Інгмар Бергман, а в 1950-х смайли були присутні на рекламних плакатах фільму "Лілі".

Цікаві факти про смайли

Найдавнішим смайликом вважається нанесений на глиняний глечик 1700-х років до н. е. Його в 2017 році виявили під час розкопок у Туреччині.

На початку 1970-х років брати Спейн з Філадельфії популяризували смайлик, почавши друкувати зображення на своїй продукції: гуртках, футболках, значках, наклейках тощо.

Вважається, що першим використовувати дужку в якості посмішки придумав 1969 року письменник Володимир Набоков, який запропонував це під час інтерв'ю журналу The New York Times.

Найпопулярнішим в світі смайликом на даний час є "обличчя зі сльозами радості".

Люди у віці від 32 до 44 років частіше використовують смайлики, ніж більш молоді або більш літні. При цьому жінки на 15% частіше використовують смайлики, ніж чоловіки.

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