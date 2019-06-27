День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки

Веселе свято День молоді припадає в Україні на 30 червня. А це означає, що активна частина суспільства буде масово відзначати таку подію.
OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими і веселими привітаннями для молодих і повних сил людей, щоб зробити цю дату цікавішою.
День молоді 2019 – привітання у віршах і приколи
День молоді
Кременчук Today
З днем молоді мої вітання!
Екстриму, радості і драйву.
Енергії і позитиву,
Світитися щасливим сяйвом.
Хай збудуться бажані мрії,
Допомагає хай удача,
Щоб досягнути усіх цілей
І кожен день ставати кращим!
***
Я в день молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час.
Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть.
***
Ви покоління "пепсі" і поп-корну,
Айпішек, аськи, "фейсбуку" та "вотсапу",
Цінуйте молодість та будьте невідпорні,
Приколу в статус і лихого старту!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним!
І щоб життя твоє було
Щасливим та прекрасним!
А в серці твоїм хай завжди
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день
Здійсняться всі бажання!
День молоді – привітання в прозі
Вітаю з Днем молоді! Бажаю не втрачати юнацького смаку' життя. Бути активними, цілеспрямованими, вірити в успіх. Прагніть мріям, насолоджуйтеся спілкуванням, емоціями і новими почуттями. Радійте, розвивайтеся і отримуйте максимум задоволення!
***
Вітаємо з днем молоді! Бажаємо позитивного життя. Щоб перевернути гори, потрібні зовсім не гори, а гарний настрій, життєва енергія та стимул. Удачі, везіння і добра!
***
З Днем молоді! Бажаю завжди залишатися молодими в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб завжди були здатні на безрозсудні вчинки.
День молоді – листівки
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода на тривалі вихідні з нагоди Дня Конституції.
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