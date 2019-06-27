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День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки

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Веселе свято День молоді припадає в Україні на 30 червня. А це означає, що активна частина суспільства буде масово відзначати таку подію.

OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими і веселими привітаннями для молодих і повних сил людей, щоб зробити цю дату цікавішою.

День молоді 2019 – привітання у віршах і приколи

День молоді

День молоді

Кременчук Today

З днем молоді мої вітання!

Екстриму, радості і драйву.

Енергії і позитиву,

Світитися щасливим сяйвом.

Хай збудуться бажані мрії,

Допомагає хай удача,

Щоб досягнути усіх цілей

І кожен день ставати кращим!

День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки

***

Я в день молоді веселий,

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці

Ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

Ви крізь роки пронесіть.

***

Ви покоління "пепсі" і поп-корну,

Айпішек, аськи, "фейсбуку" та "вотсапу",

Цінуйте молодість та будьте невідпорні,

Приколу в статус і лихого старту!

День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним!

І щоб життя твоє було

Щасливим та прекрасним!

А в серці твоїм хай завжди

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день

Здійсняться всі бажання!

День молоді – привітання в прозі

День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки

Вітаю з Днем молоді! Бажаю не втрачати юнацького смаку' життя. Бути активними, цілеспрямованими, вірити в успіх. Прагніть мріям, насолоджуйтеся спілкуванням, емоціями і новими почуттями. Радійте, розвивайтеся і отримуйте максимум задоволення!

***

Вітаємо з днем молоді! Бажаємо позитивного життя. Щоб перевернути гори, потрібні зовсім не гори, а гарний настрій, життєва енергія та стимул. Удачі, везіння і добра!

***

З Днем молоді! Бажаю завжди залишатися молодими в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб завжди були здатні на безрозсудні вчинки.

День молоді – листівки

День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки
День молоді в Україні: яскраві привітання та листівки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода на тривалі вихідні з нагоди Дня Конституції.

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Місце
Україна
Тег
свято
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