День молоді в Україні: коли та як відзначати

У неділю, 30 червня, українці відзначатимуть День молоді.
OBOZREVATEL зібрав інформацію про традиції та історію цього дня.
День молоді в Україні святкують з 1994 року
День молоді: історія свята
Святкування Дня молоді в Україні на державному рівні було затверджене 1994 році Указом президента України № 323/94. Ініціаторами започаткування такого свята у незалежній Україні виступили молодіжні організації.
Втім, це свято існувало іще в часи СРСР. Тоді воно мало іншу назву — День радянської молоді. Дата святкування тоді припадала також на останню неділю червня.
Кого вважають молоддю
Формально до категорії "молодь" в Україні відносять громадян віком від 18 до 35 років. Її кількість складає понад 22% від усього населення України. Але молодість це статус, який визначається не датою у паспорті, а станом душі.
Напередодні свята молодих українців нагороджують за їхні досягнення
День молоді: традиції святкування
Традиційно напередодні святкування молодих українців (науковців, військових, спортсменів та представників інших сфер діяльності) нагороджують преміями від Кабміну за досягнення у розвитку України, за мужність та героїзм.
Святкування Дня молоді — це чудовий привід замислитися як над розвитком особистого потенціалу, так і над реалізацією себе на благо своєї родини, свого оточення та країни загалом.
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