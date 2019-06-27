День молоді в Україні: коли та як відзначати

У неділю, 30 червня, українці відзначатимуть День молоді.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про традиції та історію цього дня.

День молоді в Україні святкують з 1994 року

День молоді: історія свята

Святкування Дня молоді в Україні на державному рівні було затверджене 1994 році Указом президента України № 323/94. Ініціаторами започаткування такого свята у незалежній Україні виступили молодіжні організації.

Втім, це свято існувало іще в часи СРСР. Тоді воно мало іншу назву — День радянської молоді. Дата святкування тоді припадала також на останню неділю червня.

Кого вважають молоддю

Формально до категорії "молодь" в Україні відносять громадян віком від 18 до 35 років. Її кількість складає понад 22% від усього населення України. Але молодість це статус, який визначається не датою у паспорті, а станом душі.

Напередодні свята молодих українців нагороджують за їхні досягнення

День молоді: традиції святкування

Традиційно напередодні святкування молодих українців (науковців, військових, спортсменів та представників інших сфер діяльності) нагороджують преміями від Кабміну за досягнення у розвитку України, за мужність та героїзм.

Святкування Дня молоді — це чудовий привід замислитися як над розвитком особистого потенціалу, так і над реалізацією себе на благо своєї родини, свого оточення та країни загалом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода на тривалі вихідні з нагоди Дня Конституції.

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