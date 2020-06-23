День молоді в Україні: коли і як відначається у 2020 році

2020 року День молоді святкується в один день з Днем Конституції України

В останню неділю червня в Україні та інших країнах світу відзначається День молоді. Свято не є закріпленим за певною датою, тому в різні роки припадає на різні числа.

2020 року День молоді святкується 28 червня – в один день з Днем Конституції України. Про значення свята молоді, його історію та традиції розповідає OBOZREVATEL.

День молоді в Україні: історія свята

День молоді відзначався ще в СРСР: заснований 1958 року, він називався "Днем радянської молоді". Святкували це свято також в останню неділю червня.

Після проголошення незалежності молодіжні організації України звернулися до тодішнього президента Леоніда Кравчука, і 1994 року було підписано указ "Про День молоді". Дату свята залишили незмінною.

У День молоді проходять святкові заходи та концерти unsplash.com

Як святкують День молоді

За традицією в День молоді в містах і селах України проходять різні заходи, концерти, конкурси, дискотеки, гуляння, присвячені святу. Молодь вітають чиновники різних рангів, включаючи президента.

День молоді в світі

Разом з Україною День молоді в останню неділю червня відзначає й Білорусь. У Росії після розпаду СРСР свято було перенесено президентом Борисом Єльциним на 27 червня, хоча в багатьох містах головні святкові заходи влаштовують по-старому, в колишній День радянської молоді.

День молоді в Україні відзначається в останню неділю червня 24 канал

Міжнародний день молоді, встановлений ООН, святкується 12 серпня, Всесвітній день молоді (з ініціативи Всесвітньої федерації демократичної молоді) – 10 листопада, Міжнародний день солідарності молоді – 24 квітня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав історію Дня Конституції та цікаві факти про Основний закон України.