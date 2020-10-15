День миття рук: 5 фактів, про які варто знати

У четвер, 15 жовтня, відзначається Всесвітній день миття рук. Ініціатором свята 2008 року виступив Дитячий фонд ООН.

Мета акцій, які проходять цього дня по всьому світу, – привернути увагу до необхідності цієї простої, але вкрай важливої гігієнічної процедури. До свята OBOZREVATEL публікує кілька цікавих фактів про миття рук, які варто знати кожному.

Факти про миття рук

На вимитих руках бактерії гинуть протягом 10 хвилин. Якщо ж руки брудні, мікроби виживають і продовжують розмножуватися в 95% випадків.

Найбільше бактерій зосереджено на волоссі та руках людини . Лише на руках ховається в середньому 840 тисяч різних мікроорганізмів. Більшість з них живуть під нігтями, в складках шкіри і на бічних частинах долонь. Найбрудніші речі – гроші, телефони та дверні ручки.

За даними ВООЗ, регулярне миття рук "перед їжею і після відвідин туалету" може врятувати тисячі життів дітей і дорослих в Азії і Африці, які вмирають від дизентерії, холери і гепатиту.

У жінок на руках набагато більше мікробів, ніж у чоловіків. Все через косметику, низьку кислотність, гормони. Таке відкриття зробили вчені з університету Колорадо.

Мити руки рекомендується теплою водою не менше 20 секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Євген Комаровський показав, як правильно мити і дезінфікувати руки.