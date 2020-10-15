День миття рук: 5 фактів, про які варто знати

Анна Паскевич Свята 08:30, 15.10.2020

У четвер, 15 жовтня, відзначається Всесвітній день миття рук. Ініціатором свята 2008 року виступив Дитячий фонд ООН.

Мета акцій, які проходять цього дня по всьому світу, – привернути увагу до необхідності цієї простої, але вкрай важливої гігієнічної процедури. До свята OBOZREVATEL публікує кілька цікавих фактів про миття рук, які варто знати кожному.

Факти про миття рук

  • На вимитих руках бактерії гинуть протягом 10 хвилин. Якщо ж руки брудні, мікроби виживають і продовжують розмножуватися в 95% випадків.

  • Найбільше бактерій зосереджено на волоссі та руках людини. Лише на руках ховається в середньому 840 тисяч різних мікроорганізмів. Більшість з них живуть під нігтями, в складках шкіри і на бічних частинах долонь. Найбрудніші речі – гроші, телефони та дверні ручки.

  • За даними ВООЗ, регулярне миття рук "перед їжею і після відвідин туалету" може врятувати тисячі життів дітей і дорослих в Азії і Африці, які вмирають від дизентерії, холери і гепатиту.

  • У жінок на руках набагато більше мікробів, ніж у чоловіків. Все через косметику, низьку кислотність, гормони. Таке відкриття зробили вчені з університету Колорадо.

  • Мити руки рекомендується теплою водою не менше 20 секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Євген Комаровський показав, як правильно мити і дезінфікувати руки.

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