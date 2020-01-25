Міжнародний день митника: привітання з професійним святом

Міжнародний день митника в усіх країнах світу, включно з Україною, відзначають щорічно 26 січня. Це професійне свято всіх працівників митних служб планети.

Дата святкування була вибрана на честь проведення першої сесії Ради митного співробітництва. Саме ця рада згодом перетворилася у Всесвітню митну організацію. OBOZREVATEL зібрав кращі поздоровлення для митників з їх святом.

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника – привітання у віршах

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п'ятірку!

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***

В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба,

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

***

Митник нам завжди в пригоді,

Він працює в непогоді.

Знає що і де ховають,

І на чому заробляють.

Ми ж Вас хочемо вітати –

І добра Вам побажати,

Випить з Вами по 100 грам,

Двісті баксів – Вам і Нам!

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника – привітання в прозі

Вітаю зі Всесвітнім днем митника і хочу побажати спокійної роботи без інцидентів, щасливого життя без прикрощів. Бажаю ніколи і нічого не упускати, бажаю завжди бути у всеозброєнні, при повній бадьорості і в чудовому настрої.

***

Вітаємо працівників митниці з професійним святом! Бажаємо миру і добра, спокою, благополуччя, достатку, міцного здоров'я. Кожен день ви проявляєте рішучість, витривалість, ви ведете постійний самоконтроль. Ви несете важку і небезпечну службу. Дякую вам за вашу працю, яка допомагає зберігати спокій в наших будинках. Зі святом!

***

Вітаю вартових митних кордонів, справжніх професіоналів і просто добрих і хороших людей. Нехай ваша служба буде не в тягар, нехай робота приносить тільки позитивні емоції. Бажаю, щоб жоден зловмисник не зміг порушити закон і залишитися безкарним. А вас нехай завжди супроводжує успіх, удача, здоров'я і благополуччя. Зі святом!

Міжнародний день митника – листівки

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника – відео-привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні з'явилися перші сканери на митниці.

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