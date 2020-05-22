День Миколая Чудотворця 22 травня: що не можна робити та які традиції свята

22 травня православні віряни вшановують пам'ять святого Миколая Чудотворця – покровителя мандрівників, бідних, хворих та засуджених.

У народі свято відоме як Микола Літній. Про традиції цього дня, його історію, прикмети та про те, що не можна робити, розповідає OBOZREVATEL.

День Миколая Чудотворця 22 травня: історія свята

22 травня церква згадує перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських до Барі в 1087 році.

Микола Чудотворець помер 19 грудня близько 345 року. Він був похований у Соборному храмі в місті Міри Лікійські, де його тіло стало виділяти мир – масло, яке зціляло хворих.

Святий Миколай Чудотворець azbyka.ru

Але коли на місто напали мусульмани, мощі святителя вивезли. Причому протягом усього шляху відбувалося диво – хворі одужували, інваліди вставали на ноги.

З тих пір пам'ять святого Миколая вшановують двічі на рік: 19 грудня і в день перепоховання його мощей 22 травня.

Микола Весняний: традиції свята

У День Миколая бажано сходити до церкви і помолитися святому. Миколаю Чудотворцю потрібно помолитися за себе і своїх близьких, попросити про мир, здоров'я, подолання складних ситуацій. Дівчата 22 травня просять святого Миколая про щасливий шлюб.

Також Микола Угодник широко відомий як покровитель морських мандрівників. Моряки звертаються до нього, щоб отримати захист у дорозі.

Микола Весняний: як відзначається Pixabay

Крім того, святий Миколай вважається покровителем коней. 22 травня на День Миколая наші предки освячували коней за допомогою святої води. Також лише після Миколи Літнього дозволялося стригти овець і сіяти гречку.

На відміну від інших християнських свят на Миколу Весняного заохочується робота.

Прикмети в День Миколая 22 травня

На Миколая заквакали жаби – вродить овес.

До Миколи тримайся, а від Миколи живи не тужи.

Прийшов Микола – коні пасуться.

На Миколу Весняного зацвіла вільха – можна сіяти гречку.

Якщо 22 травня йде дощ – літо буде врожайним.

Якщо сонячно – літо буде теплим.

Прикмети 22 травня: в День Миколая стежать за погодою Pixabay

Що не можна робити в День Миколая Чудотворця

У День Миколая категорично не можна брати в руки гострі предмети, крім ножів і садового інвентаря.

Не можна стригти волосся.

Не бажано давати гроші в борг – разом з грошима з дому може піти благополуччя. Повернути борги в День Миколая, навпаки, корисно.

Не можна зловживати алкоголем, віддаватися розпусті, лаятися, лихословити.

Молитва святому Миколаю Чудотворцю про здоров'я

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

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