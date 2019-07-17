Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

51.1т Читати матеріал російською

17 липня святкують день Михайла та Ольги. Михайло в перекладі з староєврейської "той, хто як Бог". Ольга означає "свята".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками для іменинників.

День ангела Михайла – привітання у віршах

День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

янгол

янгол

pixabay

***

Михайло, вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

День Ангела Михайла – привітання в прозі

День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

Михайло, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай він завжди буде поруч з тобою і ніколи не пошкодує про те, що у нього такий підопічний!

***

Михайло, вітаю тебе з іменинами! Хочу побажати тобі завжди відзначати це свято не гірше ніж своє народження, так як без ангела-хранителя були б неможливі дні народження! Нехай пройде багато-багато років, і ми щороку будемо збиратися за одним столом на честь твоїх іменин!

День ангела Ольги – привітання у віршах

День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвому полю,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай все добре, що є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

День ангела Ольги – привітання в прозі

День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

Ольга, вітаю в Днем ангела. Бажаю доброї винагороди за всю земну та старанну працю, світлого блага життя та цілеспрямованості до своїх мрій. Нехай близькі та друзі завжди будуть поруч, Оленька, нехай з кожним днем до тебе приходить радість, натхнення і щастя.

***

Люба Ольга! У кожного з нас є ангел-хранитель, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь близько. Хочу цього дня побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів.

День ангела Михайла і Ольги – листівки

День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки
День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня в 00:32 в 25-му градусі Козерога пройшло Місячне затемнення, що також прозвали "кривавим".

Раніше астролог Ефа Форіна розповіла, чого чекати всім знакам Зодіаку під час місячного затемнення 17 липня:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Місце
Україна
Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel