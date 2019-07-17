День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

17 липня святкують день Михайла та Ольги. Михайло в перекладі з староєврейської "той, хто як Бог". Ольга означає "свята".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками для іменинників.

День ангела Михайла – привітання у віршах

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

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***

Михайло, вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

День Ангела Михайла – привітання в прозі

Михайло, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай він завжди буде поруч з тобою і ніколи не пошкодує про те, що у нього такий підопічний!

***

Михайло, вітаю тебе з іменинами! Хочу побажати тобі завжди відзначати це свято не гірше ніж своє народження, так як без ангела-хранителя були б неможливі дні народження! Нехай пройде багато-багато років, і ми щороку будемо збиратися за одним столом на честь твоїх іменин!

День ангела Ольги – привітання у віршах

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвому полю,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай все добре, що є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

День ангела Ольги – привітання в прозі

Ольга, вітаю в Днем ангела. Бажаю доброї винагороди за всю земну та старанну працю, світлого блага життя та цілеспрямованості до своїх мрій. Нехай близькі та друзі завжди будуть поруч, Оленька, нехай з кожним днем до тебе приходить радість, натхнення і щастя.

***

Люба Ольга! У кожного з нас є ангел-хранитель, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь близько. Хочу цього дня побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів.

День ангела Михайла і Ольги – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня в 00:32 в 25-му градусі Козерога пройшло Місячне затемнення, що також прозвали "кривавим".

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