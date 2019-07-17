День Михайла та Ольги: кращі привітання та листівки

17 липня святкують день Михайла та Ольги. Михайло в перекладі з староєврейської "той, хто як Бог". Ольга означає "свята".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками для іменинників.
День ангела Михайла – привітання у віршах
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
янгол
pixabay
***
Михайло, вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
День Ангела Михайла – привітання в прозі
Михайло, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай він завжди буде поруч з тобою і ніколи не пошкодує про те, що у нього такий підопічний!
***
Михайло, вітаю тебе з іменинами! Хочу побажати тобі завжди відзначати це свято не гірше ніж своє народження, так як без ангела-хранителя були б неможливі дні народження! Нехай пройде багато-багато років, і ми щороку будемо збиратися за одним столом на честь твоїх іменин!
День ангела Ольги – привітання у віршах
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвому полю,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай все добре, що є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
День ангела Ольги – привітання в прозі
Ольга, вітаю в Днем ангела. Бажаю доброї винагороди за всю земну та старанну працю, світлого блага життя та цілеспрямованості до своїх мрій. Нехай близькі та друзі завжди будуть поруч, Оленька, нехай з кожним днем до тебе приходить радість, натхнення і щастя.
***
Люба Ольга! У кожного з нас є ангел-хранитель, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь близько. Хочу цього дня побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів.
День ангела Михайла і Ольги – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня в 00:32 в 25-му градусі Козерога пройшло Місячне затемнення, що також прозвали "кривавим".
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