День Матвія 29 листопада: що не можна робити в цей день

29 листопада православні віруючі відзначають день пам'яті апостола Матвія. У народі це свято отримало назву Матвіїв день.

Святий Матвій був апостолом з числа дванадцяти найближчих до Господа учнів. Як відзначати, що можна і не можна робити цього дня – в матеріалі OBOZREVATEL.

День Матвія: історія

Святий Євангеліст Матвій був одним з особливо наближених учнів Христа. До зустрічі з Господом Матвій був митарем, він збирав мита, податки і податі. Потім він прийняв християнство і став всюди слідувати за Христом.

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Через 8 років після страти Ісуса Матвій написав Євангеліє. Потім він відправився в мандри, проповідуючи Слово Боже. Смерть апостола Матвія була страшною – його стратили вогнем в фортеці Апасарос в Римській імперії.

Звичаї на День Матвія

У День Матвія в народі прийнято ходити в гості. Люди на честь свята влаштовують застілля з душевними бесідами. У цей час, як відомо, йде Різдвяний піст, тому подавати на стіл можна тільки дозволену їжу.

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Якщо ж у День Матвія до оселі прийшли небажані гості, то відразу після того, як вони підуть, потрібно витерти всі дзеркала, вимити підлогу і вхідні двері. За повір'ям, це захистить мешканців дому від лихого ока і інших неприємностей.

А якщо бажана людина ніяк не йде до вас у гості, можна увіткнути шпильку в ручку віника і поставити його біля входу.

День Матвія: прикмети

У народі вважалося, що холод у День Матвія обіцяє люту зиму. І навпаки, теплий дощовий день – теплу і м'яку.

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Сильний вітер у День Матвія обіцяє зиму сувору, з частими хуртовинами і хуртовинами.

За повір'ям, якщо в напрямку сильного вітру кинути жменю крупи, то незабаром він стихне.

У народі говорили, що сніг, який випав у День Матвія, не розтане вже до повіддя.

Що не можна робити в День Матвія

Ікона Святий апостол Матвій rozetka.com.ua

У День Матвія не можна свистіти, інакше заведуться таргани. Також не можна сідати на стіл, це до біди. А ходити по дому в одному черевику і шукати інший – значить накликати смерть.

Існує прикмета, що в День Матвія ні в якому разі не можна виходити з дому в одязі навиворіт, інакше весь день буде невдалим.

Ще за одним повір'ям, у День Матвія 29 листопада не можна надягати одяг червоного кольору. Також не можна занадто часто дивитися у дзеркало і милуватися собою.

Молитва до святого Матвія

ilovegreece.ru

Тропарь

Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве, моли Милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада почався Різдвяний піст – один з чотирьох багатоденних постів у православ'ї. Його ще називають Пилипів піст, оскільки заговини на нього зазвичай випадають у Пилипів день 27 листопада.

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