День матері 2020: у чому сенс свята і як воно відзначається в Україні

День матері в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначається 2020 року 10 травня. Це добре та світле свято, яке традиційно святкують у другу неділю травня.

Що це за день, у чому його сенс, а також які історію та традиції має свято, розповідає OBOZREVATEL.

День матері 2020 на Україні відзначається 10 травня Pixabay

День матері 2020: історія свята

Уперше в історії День матері відсвяткували 1872 року в США. Відзначати міжнародний день єдності матерів у боротьбі за мир запропонувала активістка Джулія Ворд Гоув.

Однак тоді ініціатива не знайшла широкої підтримки, і лише у 1910 році в США почали святкувати День матері: штат Вірджинія першим визнав його офіційним святом.

У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив національним святом всіх матерів другу неділю травня. Після закінчення Другої світової День матері почали відзначати і в Європі.

День матері в Україні

У 1928 році День матері серед української громади організував Союз українок Канади. 1929 року свято вже відзначали у Львові та інших містах Галичини.

День матері вперше почали відзначати в США Pixabay

Однак у 1939 році влада СРСР заборонила свято. Офіційно День матері повернувся до України лише 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій.

10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що День матері відзначатиметься у другу неділю травня.

Як відзначається День матері: традиції

У свято заведено вітати матерів і всіляко приділяти їм увагу. Мамам дарують квіти, листівки і невеличкі подарунки, присвячують їм вірші й пісні, влаштовують пікніки і ходять до них у гості.

У США і країнах Європи існує традиція цього дня прикрашати одяг квітами: червоною гвоздикою, якщо мама жива, і білою – якщо вона пішла в інший світ.

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 рідкісних фото молодості 94-річної королеви Єлизавети II.