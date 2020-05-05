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6 травня • оновлено в 07:13
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День матері 2020: незвичайні ідеї для подарунків

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Щорічно у другу неділю травня в багатьох країнах Європи, Африки, Північної та Південної Америки, Австралії, Китаї та Японії відзначається одне з найсвітліших і добрих свят – День матері. У 2020 році його святкують 10 травня.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що можна подарувати на День матері у 2020 році.

День матері 2020: незвичайні ідеї для подарунків

Серед смачних подарунків можна придивитися до букету з пряників, подарункового набору шоколаду або чаю.

День матері 2020: незвичайні ідеї для подарунків

pexels.com

Також, можна вибрати ювелірні прикраси.

День матері 2020: незвичайні ідеї для подарунків

pexels.com

Рекомендуємо звернути увагу на корисні подарунки для будинку, але не варто купувати набір каструль або чергову сковорідку. Спробуйте знайти щось незвичайне і сучасне.

Також, зверніть увагу на стильний аксесуар, косметику або парфуми.

День матері 2020: незвичайні ідеї для подарунків

pexels.com

Гарним подарунком буде вечеря в ресторані. Але, оскільки зараз карантин, то можна просто замовити смачну їжу додому.

День матері 2020: незвичайні ідеї для подарунків

pexels.com

Не варто забувати про квіти: подаруйте мамі величезний букет або незвичайну рослину в горщику.

День матері 2020: незвичайні ідеї для подарунків

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в червні 2020 року.

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Автор
Марія Дідик
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