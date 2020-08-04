День Марії Магдалини: молитва, традиції, що не можна робити 4 серпня

У вівторок, 4 серпня, православні віряни відзначають День пам'яті Марії Магдалини. Ця християнська свята була послідовницею Ісуса Христа, мироносицею, яка була присутня при Розп'ятті Сина Божого і була першою з людей, що удостоїлися явлення Воскреслого Спасителя.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам докладніше дізнатися про свято, його історію, традиції, а також про те, що не можна робити цього дня.

Свята Марія Магдалина. Ікона (фото: Pinterest)

Історія свята

Хоча в багатьох джерелах Марія Магдалина представлена як блудниця, що покаялася, в Біблії не сказано про це. Однак говориться, що Марія була одержима сімома демонами і зцілена Ісусом Христом.

Після цього вона послідувала за Спасителем. Магдалина була присутня на Голгофі під час Його розп'яття, була свідком поховання і стала однією з дружин-мироносиць, яким ангел повідомив благу звістку про Воскресіння Ісуса. Крім того, Марія Магдалина першою побачила воскреслого Сина Божого, Він доручив їй сповістити апостолам про своє воскресіння.

Традиції свята

У народі День пам'яті Марії Магдалини відомий під назвами Марія Ягідниця, Мар'їн день, Мироносиця.

До святої Марії Магдалини молилися про зцілення від біснування, від блудної пристрасті; дівчата просили дарувати їм неземну красу. Також збирали ранкову росу в срібну ємність і вмивалися нею, щоб зробити шкіру здоровішою і надати їй рум'янцю.

Також в Мар'їн день зазвичай дозрівали ягоди і люди відправлялися збирати їх, щоб заготовити на зиму компоти та варення.

Марія Ягідниця: таку назву свято отримало завдяки тому, що в цей час починалася заготівля ягід на зиму (фото: Pixabay)

Що не можна робити в День Марії Магдалини

Якщо в Мар'їн день йде дощ – роботи в полі під забороною: інакше блискавка може вбити трудівників. Якщо роботу не можна було відкласти, люди молилися святій Марії Магдалині і просили її про заступництво.

За повір'ям, дівчатам в цей день варто відмовитися від важкої праці, щоб не надірвати здоров'я.

Не рекомендується вирішувати фінансові проблеми, брати кредит тощо.

Не можна сваритися, конфліктувати, лаятися, лихословити, бажати комусь зла і думати про погане – як і в усі інші дні.

За прикметами на 4 серпня судили про майбутній урожай льону (фото: Pixabay)

Прикмети на 4 серпня

Йде гроза 4 серпня – до багатого врожаю зернових.

Сильна роса в Мар'їн день – урожай льону буде поганим.

Квіткові цибулини необхідно дістати з землі, оскільки незабаром почнуться заморозки.

Марія Магдалина. Мозаїка Миколи Бодаревського (фото: Wikipedia)

Молитва до Марії Магдалини

О святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да выну во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлении сердец наших верно послужим единому Святому Владыце Богу, якоже Тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи; то ведуще, просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да, ею осеняеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия. Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отшла еси во обители Небесныя, моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на Небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу Нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго, во веки веков. Аминь.

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