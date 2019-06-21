День літнього сонцестояння – що можна та категорично заборонено робити

П'ятниця, 21 червня – День літнього сонцестояння. Окрім того, що цей день вважають початком астрономічного літа, люди вірять і в його магію та особливу енергію.

OBOZREVATEL зібрав прикмети, заборони та поради, до яких варто дослухатися 21 червня.

pixabay 21 червня - день максимально наповнений енергією Сонця

День літнього сонцестояння максимально наповнений позитивною енергією Сонця. Тому він може стати відправною точкою на шляху до кращих змін у житті та здійсненні задуманого. Вважається, що в ніч на 21 червня сни можуть бути віщими, а зустрічі та рішення – доленосними.

pixabay 21 червня потрібно загадувати найзаповітніші бажання

Що потрібно зробити зранку 21 червня, щоб здійснилися бажання та було міцне здоров'я:

Для того, аби бути здоровим протягом року потрібно зранку стати обличчям до Сонця, простягнути до нього руки та радісно привітати його. Крім того в цей момент варто загадати найзаповітніше бажання, і протягом року воно обов'язково збудеться.

Також, щоб наповнитися силою та здоров'ям, потрібно спостерігати за світанком.

Зранку або вдень відкрити вікна в домі, аби в оселю проникло сонячне проміння.

Перш ніж пити ранковий чай або каву, слід поставити чашку на підвіконня та дати постояти протягом хвилини, аби напій наповнився сонячною енергією.

Аби привернути прихильність Сонця, треба вдягнути цього дня вбрання оранжевого, золотого або жовтого кольору.

pixabay 21 червня існує ряд заборон

Що не можна робити в День літнього сонцестояння, 21 червня:

Заборонено повертатися до Сонця спиною.

Вказувати на Сонце пальцем.

Не можна в цей день сваритися та влаштовувати скандали.

В народі вважали, що в найбільш тривалий літній день можна визначити, яким буде врожай.

Прикмети в день літнього сонцестояння:

Дощ, погана погода – до слабого врожаю городини.

Грім у День сонцестояння – до затяжної негоди.

Росяний ранок – буде гарний врожай.

Всипане зірками небо 21 червня – до грибного літа.

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