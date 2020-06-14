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14 червня • оновлено в 15:28
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День літнього сонцестояння-2020: дата і прикмети

1.8т
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День літнього сонцестояння в 2020 році настане в неділю, 21 червня, о 13:07 за київським часом.

Цей день буде найдовшим в році – його тривалість складе 17 годин і 33 хвилини.

День літнього сонцестояння-2020

День літнього сонцестояння-2020

Астрономічна подія отримала свою назву через відчуття, що в цей день Сонце ніби застигає в зеніті на цілий день. Це відбувається тому, що через найменший нахил осі обертання Землі (23,4 градуси), планета практично повністю звернена Північною півкулею до Сонця.

День літнього сонцестояння почали почитати ще в давнину, і цикли Сонця були основними у багатьох віруваннях і релігіях. Вважалося, що ритуали і обряди в цей день визначають, як людина проведе весь наступний рік.

Прикмети в День літнього сонцестояння:

  • Погана та похмура погода – до поганого врожаю.

  • Багато роси вранці – до хорошого урожаю.

  • Зоряне небо в ніч перед Днем літнього сонцестояння – хороший грибний сезон.

  • Зустріти світанок – до щасливого і вдалого року.

  • Всі бажання, загадані на світанку, – обов'язково здійсняться.

  • Для залучення грошей і успіху в цей день клали під двері монету.

Що потрібно зробити 21 червня:

  • Щоб бути здоровим протягом року, треба вранці стати обличчям до Сонця, протягнути до нього руки і радісно вітати його. Крім того в цей момент варто загадати найзаповітніше бажання, і протягом року воно обов'язково збудеться.

  • Вранці або вдень відкрити вікна в будинку, щоб в будинок проникли сонячні промені.

  • Перш ніж пити ранковий чай або каву, слід поставити чашку на підвіконня і дати постояти протягом хвилини, щоб напій наповнився сонячною енергією.

  • Щоб привернути розташування Сонця, треба надіти в цей день наряди оранжевого, золотого або жовтого кольору.

Чого не можна робити в День літнього сонцестояння:

  • Заборонено повертатися до Сонця спиною.

  • Вказувати на Сонце пальцем.

  • Не можна в цей день сваритися і влаштовувати скандали.

У народі вважали, що в найбільш тривалий літній день можна визначити, яким буде урожай.

Раніше OBOZREVATEL писав про день зимового сонцестояння і про те, що можна і що не можна робити в цей день.

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