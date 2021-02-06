День Ксенії: що суворо не можна робити і як молитися святій

У суботу, 6 лютого, православна церква вшановує пам'ять двох християнських святих на ім'я Ксенія: блаженної Ксенії Петербурзької та преподобної Ксенії Міласької.

У народі цей день відомий як День Аксенії, Ксенія, День Ксенії та вважається переломним моментом зими: наші пращури за погодою 6 лютого судили про те, якою буде весна. Детальніше про традиції, прикмети і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

Преподобна Ксенія Міласская жила в п'ятому столітті в Римі. Вона була родом з багатої сім'ї, але вирішила присвятити себе Богу та стала вести аскетичне життя, нікому не розповідаючи про своє знатне походження. У місті Міласі (сучасна Туреччина) на кошти, взяті з дому, свята купила ділянку землі й побудувала церкву імені первомученика Стефана.

Блаженна Ксенія Петербурзька народилася близько 1730 року в Санкт-Петербурзі. Вона була одружена з придворним півчим, але, коли їй було 26 років, овдовіла. Тоді свята роздала все, що мала, та стала ходити вулицями в лахмітті, немов юродива. Вночі вона молилася в полі, а вдень наставляла людей і давала поради: про її чудеса і пророцтва донині ходять легенди.

Так вона прожила близько 45 років. Взявши на себе подвиг юродства, один з найважчих, свята піддавалася презирству і глузуванням. Вона померла близько 1802 року та була похована на Смоленському кладовищі Санкт-Петербурга, де пізніше на її честь було збудовано каплицю.

У день пам'яті блаженної Ксенії до цієї каплиці приїжджає безліч людей, які звертаються до святої з проханнями про допомогу.

6 лютого віряни моляться до святої Ксенії Петербурзької про допомогу і заступництво. А земля з її могили вважається чудодійною: жменьку приносять додому і зберігають біля іконостасу.

Наші пращури День Ксенії вважали "переломом зими". Вважалося, що з цього моменту до наступного врожаю потрібно стільки ж припасів, скільки вже з'їдено.

Щоб дізнатися, яким буде урожай, проводили спеціальне ворожіння: ввечері клали на стіл трохи жита і якщо з ранку здавалося, що зерна стало більше, це було добрим знаком.

Сваритися з оточенням, лихословити.

Займатися будь-яким рукоділлям.

Стригти нігті та волосся.

Перестилати ліжко.

Розповідати про те, що наснилося.

Зав'язувати вузли.

Яка погода на Ксенію, така і весна буде.

Заметіль – до затяжної весни.

Ясно та гріє сонце – весна буде "красною".

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