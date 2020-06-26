У п'ятницю, 26 червня, в Україні відзначається День кримськотатарського прапора – національного прапора корінного народу Криму. 2020 року святу виповнюється 10 років: його було засновано в 2010 році.

Про традиції свята, його історію та про те, що символізує собою кримськотатарський прапор, розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята

Дату святкування Дня кримськотатарського прапора було вибрано не випадково. Так, саме цього дня 1991 року в Сімферополі запрацював другий Курултай кримськотатарського народу.

Перший Курултай, що передував йому, проходив 1917 року в Бахчисараї, одразу після Лютневої революції. Тоді й було вперше прийнято кримськотатарський прапор. Після здобуття Україною незалежності, в 1991 році, його було визнано національним.

Кримськотатарський прапор зображує жовтий герб на блакитному тлі "Крім.Реалії"

Що символізує собою кримськотатарський прапор

Кримськотатарський прапор зображує жовтий герб (тарак-тамга – в перекладі герб-гребінь) на блакитному тлі. Блакитний колір є традиційним для тюркських народів, він використовувався ще на прапорах Кримського ханства.

А герб був родовим знаком Гераїв – правлячої династії Кримського ханства. Вважається, що першим цей символ почав використовувати засновник ханства Хаджі I Герай.

Кримськотатарський прапор Wikipedia

Як відзначається День кримськотатарського прапора: традиції

Після анексії Росією Криму та посилення переслідувань кримських татар на півострові головні святкові заходи проводяться на материковій Україні під гаслом: "Два прапора – одна країна".

Зокрема, до Дня кримськотатарського прапора 2020 року глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував план святкових заходів у Києві, серед яких – урочисте підняття кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС України, автопробіг, урочиста хода та інші.

День кримськотатарського прапора: історія свята, що воно символізує та як відзначається

День кримськотатарського прапора в анексованому Криму

В анексованому Росією Криму до Дня кримськотатарського прапора приурочено акцію "Байракъ арекети" ("Рух прапора"), яка починається за кілька днів до свята.

Суть акції – у тому, що активісти на автомобілях їздять Кримом і зустрічаються із співвітчизниками. 2020 року молоді люди вирішили провідати ветеранів кримськотатарського національного руху. Закінчується акція сходженням на одну з відомих вершин Акъ-Къая (Біла скеля) в Білогірському районі Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що ООН задокументувала нові порушення прав людини Росією в Криму.