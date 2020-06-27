День Конституції: історія свята та цікаві факти про Основний закон України

Аліна Мельник Свята 12:00, 27.06.2020

У неділю, 28 травня, в Україні відзначається День Конституції. Це єдине державне свято, закріплено в Основному законі країни.

Відзначається День Конституції в день її прийняття, що відбулося 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради II скликання. Детальніше про історію свята та найцікавіші факти про документ розповідає OBOZREVATEL.

День Конституції: історія свята

Українську Конституцію писали протягом шести років – з 1990 по 1996 рік. До цього використовувалася Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки.

О 9.18 ранку 28 червня 1996 року Основний Закон України було прийнято. Верховна Рада працювала безперервно 23 години – всю ніч з 27 на 28 червня. "ЗА" проголосували 315 народних депутатів при 300 необхідних.

"Є Конституція!" – так оголосив результати голосування голова парламенту Олександр Мороз. Після ночі роботи для депутатів організували невеликий банкет з цукерками і шампанським.

Конституція України набула чинності в день її прийняття. Вона закріпила правові основи незалежної країни, її суверенітет і територіальну цілісність, ставши важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та сприявши підвищенню міжнародного авторитету України.

Цікаві факти про українську Конституцію

  • "Батьком" української Конституції вважається народний депутат Михайло Сирота, який очолював Тимчасову спеціальну комісію з доопрацювання проекту.

  • Україна останньою з усіх пострадянських республік прийняла Конституцію. При цьому міжнародне співтовариство визнало її однією з найдемократичніших у світі.

  • Попередниками сучасної української Конституції були: Конституція Пилипа Орлика (1710), Конституція УНР (1918), Мала конституція ЗУНР (1918), Тимчасова Конституція Карпатської України (1939).

  • На фінальному етапі прийняття Конституції опинилося під загрозою зриву через розбіжності між президентом Леонідом Кучмою і Верховною Радою.

  • Конституція України – єдине свято, яке закріплене в самій Конституції. Весь Основний закон складається з 15 розділів і 161 статті.

  • Під час інавгурації президент України присягає на вірність народу за допомогою Конституції, поклавши руку на неї та Пересопницьке Євангеліє.

  • У 2011 році вперше було представлено мініатюрну Конституцію України – 2х3 см. Автор – художник-графік – Ігор Степанов – витратив на її створення близько двох місяців. Видання важить всього 15 грамів і містить 160 сторінок, з написаними вручну понад 9 тисячами букв не більше 1 мм у розмірі. Міні-Конституція вмістила лише десяту частину оригіналу.

Раніше OBOZREVATEL також публікував патріотичні привітання з Днем Конституції.

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