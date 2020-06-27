День Конституції: історія свята та цікаві факти про Основний закон України

У неділю, 28 травня, в Україні відзначається День Конституції. Це єдине державне свято, закріплено в Основному законі країни.

Відзначається День Конституції в день її прийняття, що відбулося 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради II скликання. Детальніше про історію свята та найцікавіші факти про документ розповідає OBOZREVATEL.

День Конституції: історія свята

Українську Конституцію писали протягом шести років – з 1990 по 1996 рік. До цього використовувалася Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки.

О 9.18 ранку 28 червня 1996 року Основний Закон України було прийнято. Верховна Рада працювала безперервно 23 години – всю ніч з 27 на 28 червня. "ЗА" проголосували 315 народних депутатів при 300 необхідних.

"Є Конституція!" – так оголосив результати голосування голова парламенту Олександр Мороз. Після ночі роботи для депутатів організували невеликий банкет з цукерками і шампанським.

Конституція України набула чинності в день її прийняття. Вона закріпила правові основи незалежної країни, її суверенітет і територіальну цілісність, ставши важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та сприявши підвищенню міжнародного авторитету України.

Цікаві факти про українську Конституцію

"Батьком" української Конституції вважається народний депутат Михайло Сирота, який очолював Тимчасову спеціальну комісію з доопрацювання проекту.

Україна останньою з усіх пострадянських республік прийняла Конституцію. При цьому міжнародне співтовариство визнало її однією з найдемократичніших у світі.

Попередниками сучасної української Конституції були: Конституція Пилипа Орлика (1710), Конституція УНР (1918), Мала конституція ЗУНР (1918), Тимчасова Конституція Карпатської України (1939).

На фінальному етапі прийняття Конституції опинилося під загрозою зриву через розбіжності між президентом Леонідом Кучмою і Верховною Радою.

Конституція України – єдине свято, яке закріплене в самій Конституції. Весь Основний закон складається з 15 розділів і 161 статті.

Під час інавгурації президент України присягає на вірність народу за допомогою Конституції, поклавши руку на неї та Пересопницьке Євангеліє.

У 2011 році вперше було представлено мініатюрну Конституцію України – 2х3 см. Автор – художник-графік – Ігор Степанов – витратив на її створення близько двох місяців. Видання важить всього 15 грамів і містить 160 сторінок, з написаними вручну понад 9 тисячами букв не більше 1 мм у розмірі. Міні-Конституція вмістила лише десяту частину оригіналу.

Раніше OBOZREVATEL також публікував патріотичні привітання з Днем Конституції.